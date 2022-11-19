Взрыв на газопроводе в Ленобласти, мощный пожар в Херсоне

к временному снижению параметров теплоснабжения потребителей, которые получали энергию от Северной ТЭЦ. К 18:19 открытое горение удалось ликвидировать.

В Херсоне

в районе судостроительного завода на Карантинном острове в начале Днепровского лимана, имеются данные о взрыве на складе горюче-смазочных материалов.



