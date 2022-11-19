Взрыв на газопроводе в Ленобласти, мощный пожар в Херсоне

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19 ноября в 15:32 в Ленинградской области между Бернгардовкой и Ковалёвом произошёл взрыв на газопроводе. Пожар привёл к временному снижению параметров теплоснабжения потребителей, которые получали энергию от Северной ТЭЦ. К 18:19 открытое горение удалось ликвидировать. В зоне отключения из-за пожара на газопроводе под Всеволожском - шесть ГРС, подача газа в частный сектор приостановлена. В британских газетах высказывается предположение, что причиной взрыва мог быть саботаж. Фото и видео можно посмотреть здесь: https://www.dailymail.co.uk/news/article-11447127/Explosion-hits-Russian-gas-pipeline-amid-suspicions-sabotage-linked-Putins-war-Ukraine.html
В Херсоне мощный пожар в районе судостроительного завода на Карантинном острове в начале Днепровского лимана, имеются данные о взрыве на складе горюче-смазочных материалов.

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APN.ru