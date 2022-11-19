Взрыв на газопроводе в Ленобласти, мощный пожар в Херсоне

19 ноября в 15:32 в Ленинградской области между Бернгардовкой и Ковалёвом произошёл взрыв
на газопроводе.
Пожар привёл к временному снижению параметров теплоснабжения потребителей, которые получали энергию от Северной ТЭЦ. К 18:19 открытое горение удалось ликвидировать.
В зоне отключения из-за пожара на газопроводе под Всеволожском - шесть ГРС, подача газа в частный сектор приостановлена.
В британских газетах высказывается предположение, что причиной взрыва мог быть саботаж. Фото и видео можно посмотреть здесь: https://www.dailymail.co.uk/news/article-11447127/Explosion-hits-Russian-gas-pipeline-amid-suspicions-sabotage-linked-Putins-war-Ukraine.html