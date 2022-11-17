 

Расширен список информации, за передачу которой могут признать иноагентом

 

ФСБ расширила перечень не относящихся к гостайне сведений, передача которых за рубеж может быть основанием для признания иностранным агентом.

Пункт, касающийся сведений о дислокации, действительных наименованиях, организационной структуре, вооружении и численности Вооружённых сил России и других силовых структур, дополнен сведениями "о перевозках, маршрутах транспортировки и передвижения" сотрудников этих ведомств.

Согласно статье 2.1 федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", физлицо независимо от его гражданства может быть признано иностранным агентом в случае, если оно осуществляет на территории России в интересах иностранных источников целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Депутаты одобрили неоднозначный закон о контрсанкциях
» Правительство собирается приравнять новостные агрегаторы к СМИ
» Госдума готовит закон об определении политической деятельности
» Интернет под колпаком ФСБ
» ДПНИ начало сбор сведений о грузинской "пятой колонне" в России
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Приднестровье и Молдавия: кто дрогнет первым

Приднестровье и Молдавия: кто дрогнет первым

О сдаче

О сдаче

С меча мы взяли эту Землю, вернули Правду на неё

С меча мы взяли эту Землю, вернули Правду на неё

Иностранные студенты в российских вузах: предыстория и современность

Иностранные студенты в российских вузах: предыстория и современность

«Антиколониальный поход» Путина потребует пересмотра нарративов о Второй мировой

«Антиколониальный поход» Путина потребует пересмотра нарративов о Второй мировой

Инструменты строительства русской нации: церемонии и ритуалы

Инструменты строительства русской нации: церемонии и ритуалы

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

США и Южная Корея лидируют по политическим разногласиям внутри страны

  • 22:55
  • 108

Москалькова: 77% мигрантов приезжают в РФ в поисках работы, 57% имеют здесь родственников

  • 22:34
  • 117

Британский парламент и МИД РФ предупреждают об опасности мобильных телефонов

  • 21:49
  • 136

Украинцы обстреливают российские регионы, МИД РФ отказался признать Украину государством-террористом

  • 21:43
  • 143

Украинцы расстреляли в Херсоне 39 русских активистов и сносят дома

  • 21:11
  • 223

Расширен список информации, за передачу которой могут признать иноагентом

  • 21:03
  • 150
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru