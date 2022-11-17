Расширен список информации, за передачу которой могут признать иноагентом

ФСБ расширила перечень не относящихся к гостайне сведений, передача которых за рубеж может быть основанием для признания иностранным агентом.

Пункт, касающийся сведений о дислокации, действительных наименованиях, организационной структуре, вооружении и численности Вооружённых сил России и других силовых структур, дополнен сведениями "о перевозках, маршрутах транспортировки и передвижения" сотрудников этих ведомств.

Согласно статье 2.1 федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", физлицо независимо от его гражданства может быть признано иностранным агентом в случае, если оно осуществляет на территории России в интересах иностранных источников целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности России.