 

Украинцы собираются отрезать Херсон от сухопутного коридора в Крым

 
Командование Вооружённых сил Украины попытается перерезать коммуникации между Херсонской областью и Крымом, считает председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов: "Это и попытка отрезать от снабжения нашу группировку в Херсонской области, это и попытка перерезать сухопутный коридор в Крым. <...> Однозначно это критически важное направление, и враг это прекрасно понимает".

Значение сухопутного коридора в Крым в настоящий момент возросло, так как продолжается ремонт Крымского моста, а большая часть грузов на полуостров идёт через Запорожскую область.

Чуть ранее заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что украинская сторона стягивает на подступах к региону большое количество танков и других бронемашин, предположительно, готовясь к наступлению.

 

В то же время через газету "Ла Република" вброшен слух о том, что после взятия Херсона Киев может начать с РФ "переговоры с позиции силы" и что такое развитие событий одобрено США. 


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