Украинцы собираются отрезать Херсон от сухопутного коридора в Крым

Значение сухопутного коридора в Крым в настоящий момент возросло, так как продолжается ремонт Крымского моста, а большая часть грузов на полуостров идёт через Запорожскую область.
Чуть ранее заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что украинская сторона стягивает на подступах к региону большое количество танков и других бронемашин, предположительно, готовясь к наступлению.
В то же время через газету "Ла Република" вброшен слух о том, что после взятия Херсона Киев может начать с РФ "переговоры с позиции силы" и что такое развитие событий одобрено США.