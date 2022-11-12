Каховская администрация уезжает от Днепра, украинцы обстреливают Белгородскую область

Администрация Каховского района Херсонской области покинет пятнадцатикилометровую зону на левом берегу Днепра, поскольку, как заявлено, "сегодня администрация является объектом номер один для террористических атак ВСУ. Поэтому по распоряжению правительства Херсонской области мы как орган власти перемещаемся на более безопасную территорию, откуда будем осуществлять руководство округа".

В полдень украинцы ударили по центру Новой Каховки во время эвакуации жителей. "В разгар эвакуации, которая была анонсирована - дата, время, - в 12:00 ровно начался обстрел. [ВСУ] прекрасно знали, что тут находятся гражданские, что тут находятся дети, тут находятся женщины, старики, тем не менее вы сами воочию увидели, какой обстрел происходит в разгар эвакуации", - рассказал представитель администрации Новокаховского городского округа Руслан Агаев. Достоверно известно о смерти одного человека, трое получили ранения.

Также несколько сёл Шебекинского городского округа Белгородской области попали под украинский минометный обстрел, "пострадавших нет, но есть попадание в газовый распределитель на окраине одного из сёл".







