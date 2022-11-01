Из Херсонской области отселили 80 тыс. человек и отселят ещё более 70 тыс.

С момента начала массовой эвакуации Херсонскую область покинули около 80 тыс. жителей, заявляют в Службе ГО и ЧС по региону:

"Выезжающие находятся под бдительным присмотром МЧС с момента погрузки на теплоходы в речпорту... На сегодняшний день из области выехало порядка 80 тысяч граждан, и это число продолжает расти".

Тем не менее, это всё ещё недостаточно, планируется отселить ещё 70-75 тыс. человек.

Украинские военные во вторник предприняли попытку наступления в Херсонской области со стороны Никополя, но "были жестоко отбиты".







