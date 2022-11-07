Британцы разлюбили Черчилля; на Западе разочарованы влиянием санкций на жизнь в РФ

Лишь один из пяти британцев в возрасте от 18 до 24 лет положительно оценивает фигуру бывшего премьера страны Уинстона Черчилля; в вину ему ставят колониальную политику и голод в Индии в 1943 году, когда умерло около трёх миллионов индийцев.

Пожилые британцы уважают Черчилля заметно больше: среди тех, кому за 65, уровень одобрения достигает 58%.

Европейцы и американцы разочарованы тем, что введённые санкции недостаточно влияют на жизнь простых граждан в РФ: полки российских магазинов оказываются заполнены разнообразным товаром, а стоимость продуктов, с точки зрения жителей западных стран, невысока.



