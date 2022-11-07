 

Британцы разлюбили Черчилля; на Западе разочарованы влиянием санкций на жизнь в РФ

 

Лишь один из пяти британцев в возрасте от 18 до 24 лет положительно оценивает фигуру бывшего премьера страны Уинстона Черчилля; в вину ему ставят колониальную политику и голод в Индии в 1943 году, когда умерло около трёх миллионов индийцев. 

Пожилые британцы уважают Черчилля заметно больше: среди тех, кому за 65, уровень одобрения достигает 58%. 

 

Европейцы и американцы разочарованы тем, что введённые санкции недостаточно влияют на жизнь простых граждан в РФ: полки российских магазинов оказываются заполнены разнообразным товаром, а стоимость продуктов, с точки зрения жителей западных стран, невысока. 

 


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