 

Украинская сказочница рассказала, что Россия "стырила" название языка у Украины

 

Стремясь исполнять закон об обязательном использовании украинского языка, украинская писательница Лариса Ницой рассказала своей аудитории, что русские имена ей изначально не нравились, но она всё же использовала их для своих сказок, потому что они подходили по рифме. Теперь же она просит читателей придумать героям своих сказок другие имена. Правда, ещё в прошлом году Ницой предлагала переименовать русский язык в московский, а Россию -- в Московию, потому что Россия, по её словам, название языка "стырила" у украины. «Я называю этот язык московским. Призываю всех называть Россию Московией, их историческим названием», — говорила Ницой.


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