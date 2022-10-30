Расходы в период неофеодализма

Начавшееся становление неофеодализма («сжатия», «уменьшения» общества по разным параметрам) уже провозглашено официально и открыто. Например, о быстром снижении уровня массового потребления как неизбежном и необходимом процессе говорят уже не только теоретики, такие, как Клаус Шваб. Об этом с высоких трибун объявляют руководители развитых стран, например, президент Франции Эмманюэль Макрон.



Якобы вынужденное сокращение потребление углеводородов ведёт за собой системный переход к новому обществу.



В целом людям предлагают согласиться на государственное регулирование их частной жизни (тот же учёт энергорасходов на отопление). И, как следствие, поэтапное лишение их гражданских прав и свобод, резкое усиление внешнего контроля, ограничение на пользование материальными благами. Вероятно, в обмен на гарантированный минимум этих благ.



Таким образом, на Западе активно формируется политарное государство, ранее характерное для Востока. Такое государство и/ или крупные корпорации жёстко контролирует основные ресурсы и централизованно распределяет их в зависимости от социального ранга (социальное неравенство будет ещё более вопиющим).



Конечно, этот процесс вряд ли пойдёт гладко. Большое значение будет иметь борьба сильных игроков, противодействие переменам больших групп людей, различие региональной специфики, нежелание тратить энергию для контроля над рядом территорий и групп людей. Ряд их категорий на практике будут лишь в той или иной степени контролировать и/или ограничивать, но не снабжать.



Поэтому неофеодальное общество может развиваться разными путями. Но общемировые тренды развития экономики понятны: рост значимости централизованного распределения в масштабах обширных территорий и натуральное хозяйство на местах. Всё это в сочетании со стремлением к экономности и автаркии. Хотя роль государственного регулирования и крупных корпораций может оказаться не на столько значимой, как это предполагают западные теоретики. Как было сказано выше, национальные особенности будут играть куда большую роль, чем раньше.



Но, в любом случае, например, производства постепенно начнут потреблять меньше энергии и занимать меньше места. Они усовершенствуются для использованная гораздо большего спектра сырья, чем сейчас. Особенно для максимально полного вторичного использования различных видов пластика и доступных видов минерального сырья (известняк, цемент, бетон), а также расширения перечня имитаторов, могущих заменять самые разные виды металлов. Как источники сырья будут активно использоваться свалки и развалины построек…



Помимо солнечной и ветроэнергетики, дешёвых углеводородов вероятно начало активно применения термоядерного синтеза.



Более всего принцип экономии ресурсов будет проявляться в быту. Например, питаться будут экономнее, чем сейчас. Тем более, что людей к этому активно принуждают. Например, в Голландии под предлогом уменьшения выбросов углекислого газа жёстко сокращают поголовье крупного рогатого скота. И активно ориентируют на поедание личинок насекомых.



Будет продолжать меняться и транспорт. Большое значение приобретут наземные и летательные средства передвижения на дешёвой тяге. Большое значение будет иметь низкая материалоёмкость, простота и выносливость транспортных средств. А также независимость от качества дорог, причалов, взлётных полос и пр.



В таких условиях речь отнюдь не идёт о том, что люди должны зарабатывать мало. Нет, просто вместо «красивой жизни» приоритетом должно стать жизнеобеспечение.



Должны измениться основные статьи расходов. Да, престижное, красивое и приятное должно уступить место необходимому. Всё дорогое и бесполезное ( отдух, гаджеты, автомобили и пр.) уходит в прошлое.



Приоритетными становятся расходы на здоровье, укрепление физической выносливости. И такой отдых который «всё это» укрепляет.



Также не помешает и дополнительное образование. Например, в сфере современных технологий, техники вообще, сельскохозяйственного производства. Может пригодиться изучение и бесполезных вещей, если они не слишком обременительны. Но при этом успокаивают и настраивают на позитивный лад.



Владельцам частных домов можно будет наконец решиться оборудовать автономное водо- и электроснабжение (хотя на самом деле это надо было делать давно).



Сейчас время браться как за совершенно необходимое, так и за максимально комфортное, подходящее для себя. Тем меньше будет значить просто модное, показное.



Хорошо, если есть люди, готовые поддержать вас в непростой ситуации. Не забывайте об их нуждах сами.



То, о чём написано выше, может быть весьма и весьма затратно. Например, вырыть и обустроить колодец может оказаться дороже, чем купить айфон. Поэтому в нынешних условиях немалому числу людей понадобиться зарабатывать больше, чем в прежние «либеральные» времена! Либо быть вписанными в систему взаимопомощи, укреплять свои коллективы выживания (преимущественно — родственные).



В любом случае, переход к неофеодализму ведёт не снижение расходов, а изменение приоритетов. А это может повлечь ещё большие затраты. Но в таких условиях человечество жило почти всегда, и почти всегда ограниченность возможностей отдельного человека компенсировали коллективы выживания.



Но, помимо практической помощи, крайне важна и психологическая составляющая. В период резких перемен коллектив выживания помогает человеку сохранять душевное равновесие, чувствовать себя более уверенно.