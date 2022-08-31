Мигрантов, изнасиловавших и убивших жительницу Подмосковья, будут судить

Двое приезжих из стран ближнего зарубежья пойдут под суд в Подмосковье за изнасилование и убийство местной жительницы в деревне Бужаниново под Сергиевым Посадом. ТАСС пишет следующее:

"13 сентября в лесополосе в 160 м от садоводческого товарищества "Магистраль-2" у деревни Бужаниново обнаружено тело 67-летней пенсионерки. По горячим следам были задержаны два гражданина одного из соседних государств. Как установили следователи, 11 сентября 2021 года 34-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в подъезде жилого дома, расположенного в с. Бужаниново Сергиево-Посадского городского округа, попытался изнасиловать местную жительницу. Однако, услышав шум в подъезде и испугавшись быть застигнутым, он убежал. На следующий день он со своим знакомым в лесополосе у СНТ "Приозерный" избили 67-летнюю женщину, изнасиловали ее и похитили мобильный телефон. После с целью сокрытия совершенных преступлений один из соучастников убил ее".

После этого в Бужанинове началось волнение, люди требовали обеспечения безопасности и закрытия общежития, где проживают мигранты.