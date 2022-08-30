Массовая драка мигрантов в Коммунарке

На видео попала потасовка в Коммунарке в Новой Москве: около десяти человек бегают с палками и бьют ими друг друга.

естная жительница Ирина, ставшая очевидицей произошедшего, рассказала , что побоище произошло между приезжими. По её словам, "т

акие конфликты бывают часто, их очень много"; также москвичка рассказала, что в её подъезде мигранты арендуют квартиры сразу на двух этажах.

Позднее м

На место инцидента приезжали полиция и ОМОН, "по факту случившегося начата проверка", по заверению МВД, "с заявлениями в полицию никто не обращался".