 

Массовая драка мигрантов в Коммунарке

На видео попала потасовка в Коммунарке в Новой Москве:  около десяти человек бегают с палками и бьют ими друг друга.
Позднее местная жительница Ирина, ставшая очевидицей произошедшего, рассказала, что побоище произошло между приезжими. По её словам, "такие конфликты бывают часто, их очень много"; также москвичка рассказала, что в её подъезде мигранты арендуют квартиры сразу на двух этажах. 
 
 

На место инцидента приезжали полиция и ОМОН, "по факту случившегося начата проверка", по заверению МВД, "с заявлениями в полицию никто не обращался".

 

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APN.ru