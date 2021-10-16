Столетнее запустение святыни обращается триумфальным возрождением?

В прошедшую субботу, 9 октября митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл отслужил панихиду на Храме-памятнике православным воинам, павшим при взятии Казани. Это богослужение правящего архиерея на данном святом месте совершено впервые после более чем столетнего перерыва.





Напомним, что казанский Храм-памятник в честь Нерукотворного Образа Христа Спасителя (Спаса нерукотворного) - самая древняя в мире такого рода церковь, устроенная на воинском захоронении. Хоронили сюда в братскую могилу всех погибших, на ком после сражения в октябре 1552 г. были кресты. Есть поимённый синодик имён тех воинов и военачальников, чьи имена были известны при захоронении.





Доподлинно также известно, что здесь же покоятся мощи казанских Святых Мучеников Петра, Стефана и Иоанна (память им 24 января, по новому стилю 6 марта - по данным издания «Историческое описание Казанскаго Успенского второклассного зилантова монастыря и Казанскаго памятника, сооруженнаго въ воспоминание убиенных при взятии Казани вождей и воиновъ на общей их могиле, съ рисунками. Арх. Гаврiила. Казань. Въ Университетской типографии. 1840»)





Богослужение прошло на одном дыхании, под ярким октябрьским солнцем при лёгком тёплом ветре, развевавшем полотно с ликом Спаса Нерукотворного.





Владыке Кириллу сослужили настоятель Введенского Кизического мужского монастыря города Казани игумен Пимен (Ивентьев), наместник Казанско-Богородицкого мужского монастыря игумен Марк (Виленский), другие священники и диаконы. Пел хор Казанской духовной семинарии.

«Во блаженном успении» заканчивалось под шум вертолёта - то ли правительственного, то ли президентского. После «вечной памяти» владыка Кирилл произнёс короткую проповедь. Потом ещё пели «Царства небесного» и «Христос Воскресе».





Затем владыка Кирилл обошёл вокруг Храм-памятник в сопровождении священства и прихожан. Развевалась хоругвь, прихожане пели молитвы, так, что получился своеобразный крестный ход вокруг храма. Новость опубликована и на сайте митрополии.

Расходились одухотворённые. Общественники ещё остались на уборку территории. Потом из Зилантова монастыря после службы пришли ещё несколько верующих женщин. Вновь молились об упокоении душ святых воинов, за веру, царя и отечество живот свой положивших, о России...





Напомним, что православная общественность и Общество русской культуры регулярно уже на протяжении 25 лет ставит вопрос о необходимости реставрации Храма-памятника перед региональными и федеральными властями. И хотя Храм-памятник является памятником федерального значения, охраняется государством, он фактически заброшен и никак не защищён. Видео камера, установленная на фасаде несколько лет назад, демонтирована, глухой забор, установленный на время работ, которые согласно до сих пор существующей облезлой табличке, должны были закончиться ещё в декабре 2016 года, почти весь разрушен. Зато Храм-памятник регулярно навещают татарские национал-реваншисты и вандалы, на фасаде видны надписи. Повсюду можно найти артефакты, даже фрагменты надгробий, и, о, Боже... останки святых воинов, которые здесь топчут вандалы, зеваки, рыбаки и бомжи! Конечно, православные люди, бывающие здесь, бережно откладывают найденные фрагменты мощей, сейчас - на место иконостаса открытой правой кельи Храма-памятника, но мерзостью запустения здесь пронизано абсолютно всё.





Средства на реставрацию выделялись эпизодически, фрагментарно, осваивались без надлежащего контроля. Работы выполнялись в основном гастарбайтерами из Средней Азии, с нарушением исторического облика Храма-памятника, с соответствующим «качеством». Так, дорогостоящие «новые» лестницы, смонтированные по всем четырём сторонам строения, ещё в 2010 году, были демонтированы, а короб, смонтированный для защиты цоколя и фундамента строения от атмосферных факторов и ведения работ по их защите, так и не завершённых, почти весь разрушился. Зато внутри короба нашли приют бомжи, чьё «гнездо» устроено в его уцелевшей части.





Одно время на дамбу Казанки вблизи Храма-памятника был намыт в огромных количествах песок. Прошла информация, что готовятся серьёзные работы по обустройству территории, окружающей Храм-памятник, даже главный редактор «Русской народной линии» после своего визита в Казань в апреле 2019 г. в статье «Возрождается православная Казань». С подачи тогдашнего митрополита Феофана обозначил благие перспективы возрождения Храма-памятника. Да и как же не верить президенту Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову? Ведь ранее ещё и в день Святой Троицы 23 мая 2018 г. он со всей свитой и вместе с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном посетил Храм-памятник, где обещал всё восстановить и обустроить.





А в итоге уже в августе 2019 года мне пришлось писать, что все обещания восстановить Храм-памятник по сути - обман верующих и священства региональными властями. Подробно об этом - статья «Татарская хитрость».





Обман, обман, обман... А по сути - это ведь не просто осознанное разрушение уникального памятника федерального значения. Это — попрание костей десятков тысяч воинов, за веру, царя и Отечество живот свой положивших, за страну нашу, за всех нас, ныне живущих.





И сейчас, весь намытый ранее песок куда-то вывезен, а на пути к Храму-памятнику прямо в начале оставшейся узкой песчаной дамбы, ведущей к нему и постоянно затапливаемой водами куйбышевского водохранилища — сгребённая экскаватором куча сучьев и корней с землёй и гора мусора.

И, вот, вдруг, после наших многократных регулярных обращений проведения богослужений на Покровскую родительскую субботу, на престольный праздник Храма-памятника «Спас Нерукотворный» - 29 августа, престольный праздник нижнего храма-склепа преподобного Илии Муромца 1 января, Крещение 19 января и вообще регулярных поминальных богослужений, после очередного такого обращения панихиду возглавляет сам митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл!





Понятное дело, что такие события зря не происходят, и верится, что покровская родительская суббота 9 октября 2021 года - начало подлинного возрождения веками намоленного Храма-памятника православным воинам, павшим при взятии Казани. Верится в то, что останки этих святых воинов найдут, наконец, достойное упокоение, а души обретут каждодневную молитвенную помощь православных людей, священства, монашества.





Михаил Юрьевич Щеглов

председатель Общества русской культуры Республики Татарстан, председатель Казанского отдела «Русского Собрания»,

доцент Международной Славянская Академия наук, образования, искусств и культуры



