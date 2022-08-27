Комитет по правам человека ООН запретил Латвии сносить памятник Освободителям Риги

Комитет по правам человека ООН запретил властям Латвии сносить монумент Освободителям Риги и Латвии от нацизма. Между тем, памятник в значительной мере уже снесён, и при этом задержано несколько десятков протестующих. Властям Риги запрещено проводить любые работы на объекте вплоть до принятия окончательного решения.

«В соответствии с правилом №94 к государству-участнику обращена просьба воздержаться от демонтажа памятников, являющихся предметом настоящего разбирательства, и обеспечить сохранность тех частей монумента, которые уже были демонтированы, на время рассмотрения обращения в Комитете», -- говорится в предписании ООН.