Михалкову стало страшно от возможности, что в Донбассе будут преподавать на украинском

Председатель Союза кинематографистов России, режиссер и актер Никита Михалков выступил категорически против преподавания на украинском языке в школах Донбассе. Об этом он заявил в четверг на пленарном заседании форума педагогов Московской области "Образование Подмосковья":

"Я слышал, что в Донбассе будут преподавать на украинском языке, это правда? <...> Дело в том, что за эти годы украинский язык стал образом русофобии. То есть, словосочетания, которые мы слышим от украинской транскрипции и произношения, они для нас, и для мира в принципе, и для них самих являются формулированием ненависти к России. Поэтому я бы испугался, если бы предметы преподавались на украинском языке. Это катастрофа".

Правда, сейчас преподавание на украинском не является обязательным для школ Донбасса, а может быть выбрано "как родной язык" или как факультатив.

Однако на днях в комитете Госдумы по культуре заявили, что РФ будет поддерживать украинскую культуру.