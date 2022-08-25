Михалкову стало страшно от возможности, что в Донбассе будут преподавать на украинском

Председатель Союза кинематографистов России, режиссер и актер Никита Михалков выступил категорически против преподавания на украинском языке в школах Донбассе. Об этом он заявил в четверг на пленарном заседании форума педагогов Московской области "Образование Подмосковья":
Правда, сейчас преподавание на украинском не является обязательным для школ Донбасса, а может быть выбрано "как родной язык" или как факультатив.
Однако на днях в комитете Госдумы по культуре заявили, что РФ будет поддерживать украинскую культуру.