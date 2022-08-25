 

Михалкову стало страшно от возможности, что в Донбассе будут преподавать на украинском

Председатель Союза кинематографистов России, режиссер и актер Никита Михалков выступил категорически против преподавания на украинском языке в школах Донбассе. Об этом он заявил в четверг на пленарном заседании форума педагогов Московской области "Образование Подмосковья":

"Я слышал, что в Донбассе будут преподавать на украинском языке, это правда? <...> Дело в том, что за эти годы украинский язык стал образом русофобии. То есть, словосочетания, которые мы слышим от украинской транскрипции и произношения, они для нас, и для мира в принципе, и для них самих являются формулированием ненависти к России. Поэтому я бы испугался, если бы предметы преподавались на украинском языке. Это катастрофа". 

Правда, сейчас преподавание на украинском не является обязательным для школ Донбасса, а может быть выбрано "как родной язык" или как факультатив.

Однако на днях в комитете Госдумы по культуре заявили, что РФ будет поддерживать украинскую культуру. 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Никита Михалков: в Донбассе рождается новая Россия и новая элита
» На Украине футболистов штрафуют за русский язык; "Нетфликс" обещает не искажать светлый образ украинца
» Украинские телеканалы будут наказаны за трансляцию фильмов на русском языке
» Ющенко требует поголовной украинизации
» Русский язык пока не станет вторым государственным на Украине
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Бегут ли русские из Крыма? Взгляд севастопольца

Бегут ли русские из Крыма? Взгляд севастопольца

Она умрет, если будет ничьей. Проблема освобождённых территорий

Она умрет, если будет ничьей. Проблема освобождённых территорий

Русский универсализм

Русский универсализм

Модернизация в Белоруссии: вся надежда на Россию

Модернизация в Белоруссии: вся надежда на Россию

Нэнси все же удалось изменить мир

Нэнси все же удалось изменить мир

Деколонизация России: как это будет

Деколонизация России: как это будет

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Михалкову стало страшно от возможности, что в Донбассе будут преподавать на украинском

  • 18:02
  • 182

Путин увеличил штатную численность военнослужащих и сказал о росте бюджетных доходов

  • 17:53
  • 163

Кириенко заявил, что Россия не воюет с Украиной

  • 17:48
  • 192

Граждане Средней Азии организовали незаконную миграцию в РФ трёх тысяч человек

  • 17:14
  • 170

Из-за украинских обстрелов Херсон и Мелитополь были полностью обесточены

  • 16:50
  • 178

Япония лидирует по приросту ковидозаболеваемости, Африка -- по снижению

  • 16:36
  • 176
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru