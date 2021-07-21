 

Украинские телеканалы будут наказаны за трансляцию фильмов на русском языке

 
Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень обратился к регулятору с просьбой ввести санкции в отношении шести украинских телеканалов за трансляцию фильмов на русском языке, что запрещается новыми нормами закона о госязыке:

"По результатам мониторинга были выявлены нарушения закона о государственном языке - фильмы и сериалы демонстрировались на русском языке телеканалами "Интер", "Украина", ICTV, "Мега", "НТН", "К1", о чём составлены соответствующие акты".

Кремень сообщил, что "направил письмо в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой применить к упомянутым организациям определённые законодательством санкции".

В числе крамольных фильмов -- "Гостья из будущего", "Шерлок Холмс и доктор Ватсон".


Верховная рада приняла закон об украинском языке 25 апреля 2019 года, а 15 мая документ подписал бывший на тот момент президентом Пётр Порошенко. Согласно закону, все культурные мероприятия должны проводиться только на украинском языке. Телеканалам установлена квота в 90% для передач на украинском языке. 


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