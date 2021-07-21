Украинские телеканалы будут наказаны за трансляцию фильмов на русском языке

Кремень сообщил, что "направил письмо в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой применить к упомянутым организациям определённые законодательством санкции".
В числе крамольных фильмов -- "Гостья из будущего", "Шерлок Холмс и доктор Ватсон".
Верховная рада приняла закон об украинском языке 25 апреля 2019 года, а 15 мая документ подписал бывший на тот момент президентом Пётр Порошенко. Согласно закону, все культурные мероприятия должны проводиться только на украинском языке. Телеканалам установлена квота в 90% для передач на украинском языке.