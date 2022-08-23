 

Бегут ли русские из Крыма? Взгляд севастопольца

С самого начала Специальной военной операции на Украине приходится периодически слышать истории с материка о том, как чьи-то знакомые переехавшие ранее в Крым с территории материковой России, срочно эвакуировались обратно на материк. И всегда это были ссылки на знакомых знакомых: "у моей знакомой из Казани знакомые переехавшие в Севастополь собрали вещи и вернулись в Татарстан”. На вопрос о мотивации - ответ примерно один: боятся, что по Севастополю и Крыму Украина будет наносить удары.


 

Абсолютно резонное опасение, к сожалению, подтверждённое практикой. То что Севастополь, как главная военно-морская база Черноморского Флота России и символ антиукраинского сопротивления и Русской весны, является одной из приоритетных целей Украины - было очевидно любому думающему человеку. Мы регулярно обсуждали этот вопрос с разными севастопольскими друзьями и знакомыми. Многие сходились на том, что цель № 1 в самом Севастополе - Штаб Флота. Оставались вопросы: чем, когда и справится ли ПВО? С появлением и применением Хаймарсов угроза только актуализировалась. Достать до того же Севастополя с территории Украины дальность ракеты Atacms (300 км) вполне позволяет.


 

Мало кто ожидал, что серьёзную угрозу могут представлять беспилотники. На протяжении весны и первой половины лета в сети изредка появлялись новости о том, что в том или ином месте сбит украинский беспилотник. Но 31 июля, в День ВМФ России, БПЛА начинённый взрывчаткой, сумел нанести удар по Штабу Флота в Севастополе. Согласно официальным заявлениям, пострадало шесть человек: они получили ранения лёгкой и средней тяжести. Этот удар стал первой известной с начала СВО диверсией в Крыму.

 

Следующий инцидент произошёл 9-го августа. Взорвались боеприпасы на военном аэродроме в Нофовёдоровке под Саками. По официальной версии - в результате возгорания. Интернет облетели кадры группы бегущих с пляжа туристов. Тогда же появилось видео с пробкой на Крымском мосту. Всё это активно разгонялось украинскими каналами под легендой о том, что россияне экстренно эвакуируются из Крыма.

16 августа произошла диверсия (СК РФ возбудил уголовное дело по факту диверсии) на складе боеприпасов в посёлке Майское Джанкойского района Республики Крым, в результате которой ранения получили два человека, повреждён ряд гражданских объектов, в том числе трансформаторная станция, линии электропередач, участок железной дороги, а также несколько жилых домов. Временно было эвакуировано около трёх тысяч человек. Из-за нарушенного железнодорожного сообщения пассажиров поездов, следовавших в Крым и из Крыма, до утра 17 августа доставляли к конечным пунктам назначения и от места официальной отправки автобусами к станции Владиславовка.


 

А начиная с 18-го августа резко активизировалась работа ПВО в Крыму и Севастополе. Поздним вечером 18-го августа была предпринята атака беспилотника на военный аэродром Бельбек. Она была успешна отражена, хотя поначалу через украинские каналы вбрасывались фейковые видео с якобы взрывами на Бельбеке. Однако, эти вбросы были достаточно оперативно дезавуированы севастопольцами.


 

Вечером 19-го августа над Севастополем опять работали ПВО, отражая атаку нового беспилотника. А утром 20-го августа после серии стрелковых очередей послышался взрыв, и над Штабом Флота поднялся столб дыма. В результате повторной атаки дрона (первая состоялась 31 июля), по официальной версии, пострадавших нет, повреждена крыша Штаба. Далее в течении первой половины дня 20 августа из разных мест Крыма (Бахчисарай, Евпатория, Саки) поступала информация о работе ПВО и сбитых беспилотниках. Украинские каналы попытались вбросить фейк о взрывах в Бахчисарае, но эту информацию довольно быстро опровергли местные жители.

 

Вечером 20-го, 21-го и 22-го августа ПВО Севастополя продолжало отражать периодические атаки БПЛА. Информации о каких-либо попаданиях не было.


 

Понятно, что одна из основных целей диверсий и атак беспилотников - психологическое воздействие на общественные настроения как в Крыму, так и в остальной России. Нагнетание тревожности, паники, эвакуационных настроений и срыв сезона (который уже сам по себе подходит к концу: лето заканчивается).
На фоне всех этих событий вновь актуализировались слухи о массовом бегстве жителей и туристов с полуострова. Родственники, друзья и знакомые с материка звонят и пишут в Крым, интересуются обстановкой с безопасностью, спрашивают, не собираются ли их собеседники уезжать...

 

Никакой социологии по этому поводу я не встречал. Поэтому могу лишь поделиться личными и чужими наблюдениями и соображениями. Говорить буду, прежде всего, о Севастополе.


 

Наблюдение первое: тревожность, как правило, испытывают люди, находящиеся вдали от событий. В Москве, Самаре или Казани люди имеют только виртуальную картинку, создаваемую интернетом, и не имеют возможности соотнести её с масштабом происходящего на местности, общественными настроениями и атмосферой в Крыму. Неизвестность, слабая осведомлённость, помноженная на слухи и чужие тревоги, подпитывают тревожность.

Наблюдение второе: никто из моих знакомых в Севастополе за всё время СВО и последние недели вражеской активности даже не заикнулся о возможности куда-то уехать или вывезти семью. Я не исключаю, что такие люди есть. Но если бы это носило массовый характер, то эти настроения царили бы в воздухе, и это бы активно обсуждали. Единственный раз, когда я столкнулся с тревогой по поводу безопасности в Севастополе, - это был диалог с моей севастопольской знакомой, которая долгое время находится в Москве. Но здесь мы так же имеем дело с оторванностью от обстановки. Те, кто на месте, подобной тревожности не проявляют.

 

Более того, многие вновь прибывающие в Севастополь и возвращающиеся в город севастопольцы в курсе неспокойной обстановки в регионе, но их это не пугает. Это следует, например, из небольшого опроса журналистов севастопольского издания ForPost пассажиров поезда "Москва-Севастополь”, прибывших в город русских моряков через несколько дней после взрывов боеприпасов на аэродроме в Новофёдоровке. О том, что людей не испугали местные новости говорит как полная заполненность поездов идущих в Крым, так и ответы на задаваемые вопросы.


 

Отрывок из интервью с одним из москвичей приехавшим этим поездом:
- "То есть все эти страшилки москвичей не испугали?

 

 

Конечно, можно сказать, что это отношение тех, кто поехал. Но ведь, наверняка, есть и те, кто отказался от поездки. Уверен, что есть и такие. Но! Как показывает мониторинг билетов на поезд № 092М "Москва - Севастополь” - как минимум на ближайшие две недели (https://grandtrain.ru/tickets/2000000-2078750/28.08.2022/) - билетов нет или почти нет. Не так много свободных билетов и на более многочисленных рейсах "Москва - Симферополь”. Ситуация не сильно изменилась по сравнению с концом июля - началом августа. Люди как массово ехали в Крым, так и продолжают ехать.

 

 

В этой связи интересным инструментом для манипуляции в украинских фейках представляется общая ситуация с нынешним туристическим сезоном в Крыму, в котором количество посетивших Крым туристов снизилось до 50% от прошлогоднего. Подобные цифры приводили как отдельные рестораторы и продавцы магазинов в частных беседах, так и вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин, который дал подобную оценку в интервью "РИА Новости”. https://ria.ru/20220822/krym-1811196285.html

Примечательно, что последний в своём интервью исключил радикальное снижение туристического потока в Крым из-за событий в Новофёдоровке и Джанкойском районе, так как сезон уже на исходе и 90% гостей уже отдохнули. Однако, это не помешало Украинскому независимому информационному агентству новостей, входящего в медиахолдинг Коломойского, в своём телеграм-канале сослаться на это интервью Ромашкина, приписав ему заявление о взаимосвязи взрывов с двойным снижением турпотока.

https://t.me/SewaSewastopol/827


 

По факту же основной проблемой снижения потока туристов в Крым стало прекращение авиасообщения, на долю которого в 2021 году приходилось до 40% туристов (3,8 млн.) https://profi.travel/news/54742/details?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D. Железная дорога смогла обеспечить только 5% нынешнего пассажиропотока https://ria.ru/20220822/krym-1811196285.html. Это при том, что, начиная с мая месяца, свободные места невозможно было найти на недели вперёд ни в плацкартном, ни в люксовом сегменте, и регулярное увеличение рейсов и составов не решало проблему свободных мест. Так, мне для того, чтобы достать плацкартный билет из Самары в Севастополь, пришлось четыре дня мониторить сайт перевозчика, пока на одно из устраивающих меня чисел не попался одинокий билет (видимо, кем-то сданный из-за изменившихся планов). Т.е. очевидно, что спрос на крымское направление выше, чем предложение.


 

Что людей в городе довольно много -- видно и по заполненности севастопольских оборудованных пляжей, а также вечернего центра города (набережной, бульваров и центральных улиц).


 

Кстати, из личных наблюдений за реакцией гостей и жителей города выделю следующее: реакция на военную технику -- постоянные полёты самолётов и вертолётов над городом. Боевые корабли, входящие и выходящие из городской бухты. Всё это привлекает интерес людей, а у многих вызывает и явный восторг. Это разнообразит привычные будни. Также придаёт людям ощущение причастности к истории. Это я могу наблюдать как из популярных в этом сезоне фотографий и видео с пролётами самолётов над крымскими пляжами и заворожённо-восторженной реакцией на них отдыхающих, так и из собственных живых наблюдений (не так давно снял и опубликовал видео с низким пролётом вертолёта над одним из севастопольских пляжей - разошлось по крымским пабликам - посмотрело более 20 тысяч человек).

 

Безусловно, риски связанные с безопасностью на полуострове есть. И это сказывается как на инвестиционной привлекательности, так и на спросе на недвижимость. Многие приостановили строительство или отложили вопрос с приобретением жилья. Но это материальные риски, способные в теории серьёзно разорить инвестора/покупателя. И люди перестраховываются. Что же касается собственной жизни, то, как мне кажется, русский народ - народ-пофигист и народ-фаталист. С одной стороны, он игнорирует опасность, с другой -- верит в предопределённость судьбы. Я лично наблюдал, как во время близких очередей из стрелкового оружия около Штаба Флота люди вместо того, чтобы бежать или быстро уйти с открытого пространства, остановились и стали ждать продолжения. И только спустя минуту-две стали нехотя продолжать движение.

 

Завершить свой рассказ о настроениях людей в Севастополе, я хотел бы коротким пересказом вчерашнего диалога с женой друга переехавшего два года назад с семьёй (трое детей) из Москвы. Они живут рядом со штабом Флота. Чтобы вы понимали: они уже два раза просыпались от взрывов и дрожащих стёкол.

-- "Вы не жалеете, что переехали сюда?”

-- "Почему?”

-- "Небезопасно. Обратно не думаете возвращаться?”

-- "Нет. Не собираемся. Мы в Москве в 2000-е жили, когда дома взрывали и метро. И нормально - жили, ездили. Здесь сейчас намного спокойней”.

 

И я понимаю, что всё познаётся в сравнении. Что пока нас проверяют дронами, а не бьют хаймарсами. Что пока нет серьёзных жертв среди гражданских. Но я верю в ПВО Севастополя, стойкость, мужество и фатализм русских людей.


 


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