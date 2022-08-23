В Москве во дворе жилого дома чеченцы избили адвоката

20 августа в Москве во дворе жилого комплекса "Мосфильмовский" группа из 10 выходцев из Чечни избила известного адвоката, доктора юридических наук Павла Герасимова, о чём он рассказал "Ленте.ру".

По рассказу Герасимова, во время прогулки на детской площадке между детьми произошел конфликт, в ходе которого адвокат сделал замечание одному их них и попросил позвать родителей. Оказалось, что семилетний мальчик гулял без присмотра. Отец ребенка по имени Ахмед, узнав, что кто-то сделал его сыну замечание о том, что нельзя трогать чужие половые органы, вызвал на подмогу родственников, они толпой набросились на Герасимова, повалили его и начали избивать ногами, "выражаясь нецензурной бранью и угрожая расправой над адвокатом, его сыном и всей семьей".

Подоспевшая охрана ЖК решила не вмешиваться в конфликт, но, по требованию Герасимова, вызвала полицию. "В течение часа, который потребовался сотрудникам ОМВД России по району Раменки для прибытия на место происшествия, избиение продолжалось прямо на детской площадке на глазах детей и их родителей."

Дальше "Лента" излагает произошедшее следующим образом:

"По прибытии полицейских нападавшие представились сотрудниками Отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) МВД и начали угрожать адвокату, что подбросят ему в карман наркотики. На глазах полиции они предприняли такую попытку, однако правоохранители пресекли ее, не дав при этом событию правовой оценки. В отделении полиции Герасимов просил сотрудников вызвать скорую помощь, однако вместо этого адвоката продержали около трех часов в отделении, предоставив возможность чеченцам покинуть место происшествия и не предприняв никаких действий. В больнице адвокату диагностировали повреждения внутренних органов и головы. Также во время инцидента с его руки пропали дорогостоящие часы Omega, в момент, когда юрист находился без сознания. Герасимов также рассказал, что по факту произошедшего полиция не предприняла никаких мер, взяла объяснения лишь с одного из нападавших, не предоставив никаких данных, называя его просто «сотрудником». Требования об обеспечении безопасности семьи адвоката от многочисленных угроз остались без ответа".

К настоящему моменту все вышеперечисленные события квалифицированы как "причинение лёгкого вреда здоровью", и московским следователям удалось установить, что "адвокат — гражданин РФ, уроженец и житель Москвы, который никогда не менял гражданства" и "в показаниях участников конфликта замечены явные противоречия, в связи с чем сейчас преждевременно делать выводы о степени вины участников конфликта и роли каждого из них".