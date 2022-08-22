В Госдуме заявили, что РФ будет поддерживать украинскую культуру

РФ намерена поддерживать украинскую культуру "на занятых украинских территориях" и уже делает это через финансирование автономных культурных организаций, заявила депутат Госдумы, первая замглавы комитета по культуре Елена Драпеко. По её мнению,

это должно показать украинцам, что россияне — «не орки».

«Россия — мать народов. Каждый народ, прислонившийся к России, сохранил культуру, язык, обычаи, религию. Россия не погубила ни одного своего народа за всю свою пятисотлетнюю историю, и это наша главная идеологема. Мы не позволим национализму ни в какой эпохе поднять голову, но мы будем поддерживать, в том числе, и украинскую культуру», — заявила Драпеко.