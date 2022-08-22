От Щеглова уже не отстанут?

В конце июля 2022 г. мы писали, что на председателя Общества русской культуры города Казани М.Ю. Щеглова заведено абсурдное уголовное дело «по спилу креста с могилы православного усопшего» Виктора Смирнова в деревне Актаныш Республики Татарстан. В его квартире и Казанском авиационном институте по месту его работы проведены обыски.

Инициаторами преследования Щеглова, как следует из документов дела, стали следователи деревни Актаныш и региональные власти.

На обращение «Русского Собрания» по поводу преследования Михаила Щеглова получена издевательская отписка … из Казани













1 августа МОО «Русское Собрание» направила обращение на имя Генерального прокурора И.В. Краснова, председателя Следственного комитета А.И. Бастрыкина и Министра внутренних дел В.А. Колокольцева по вопросу дерзновенного нападения в Казани силовиков 27 июля 2022 года на председателя Общества русской культуры Республики Татарстан, председателя Казанского отделения «Русского Собрания» Михаила Юрьевича Щеглова. Об этом сразу сообщалось в материале РНЛ «Беспредел татарских силовиков».

По линии МВД пришёл до боли знакомый по всем предыдущим проблемным вопросам издевательский ответ.

Письмо пришло от МВД по Республике Татарстан. То есть, Русское Собрание обжалует, направляя обращение министру Колокольцеву, дерзкие и не умещающиеся в рамки здравого смысла действия татарских силовиков, а ответ приходит от самих лиходеев. Почему Обращение Русского Собрания было «расписано» в структурах МВД не, например, в ГУ собственной безопасности МВД, а отправлено туда же – в Татарстан? Не по причине ли трогательной круговой поруки в структурах внутренних дел, даже по делам вопиющим, из которых явно торчат уши, скажу мягко, явных злоупотреблений?

Но издевательство не только в этом. Ответом уже предопределяются некоторые вещи. Так, сказано, что в ходе тех самых обысков с погромами и психологическими нажимами на М.Ю. Щеглова «обнаружены и изъяты предметы, имеющие значение для доказывания по уголовному делу (указывается номер дела)».

Но изначально было ясно, что сама комбинация с нападением и обысками Щеглова и имела инспирированные цели. Об этом писал в недавнем материале. А именно: «Кому-то в республике нужно инспирировать какие-нибудь "непонятки" в деле о постоянно спиливаемом кресте, "высосать из пальца" не вину в том Щеглова (потому что её нет и быть не может), а какие-нибудь невнятные или сумбурные слова Щеглова, полученные под физическим и психологическим наглым давлением, чтобы запутать следствие до конца… чтобы можно было бы "пришить" что-нибудь к делу о спиленном кресте, запутав вполне ясное преступление, увести следствие в сторону от выявления настоящих преступников. Ну, заодно оказать таким образом давление на русско-татарстанского общественника, чтобы в следующий раз больше молчал, не обличал заслуженно темную суть республиканской "элиты". Сейчас будут «исследовать» изъятые средства информации у Щеглова, ничего там, безусловно, не найдут, но будут пытаться компилировать и выдумать хоть какие-то обвинения, хоть по какому-нибудь поводу в адрес честного общественного деятеля».

Просто так от М.Ю. Щеглова не отстанут. А потому многое зависит от неравнодушия к этому «делу» со стороны общественности.





Сошенко Андрей Витальевич, публицист, секретарь МОО «Русское Собрание»

https://ruskline.ru/news_rl/2022/08/19/ot_weglova_uzhe_ne_otstanut

Напомним кто такой Михаил Щеглов:

1. Российский учёный и инженер по авиационным приборам Казанского авиационного института.

2. Создатель Общества русской культуры города Казани в 1993 г. вместе с профессором Александром Салагаевым (17.03.52 — 18.07.14), шире — лидер русского движения Республики Татарстан.

3. Автор и воплотитель проектов:

- проект возрождения русского фольклора в Республике Татарстан, включая создание русских фольклорных ансамблей, которых до него в Казани не было, организацию праздников русской традиционной культуры (Каравон-хоровод сейчас главный русский государственный праздник республики наряду с татарским Сабантуем) и другие мероприятия;

- проект возрождения жемчужины Поволжья Остров-град Свияжск (остров-Буян, А.С. Пушкин), от которого началась русская Казань, и дальше — Сибирь, наш Север и Дальний Восток с Сахалином;

- проект возвращения православным верующим церквей и возрождения других православных святынь Казанского края и Поволжья, например, Седмиозёрного монастыря (единственного места, где в Поволжье круглосуточно читается сейчас неусыпаемая псалтирь), а также Храма-памятника православным воинам, павшим при взятии Казани в 1552 году.

4. Создатель и координатор межрегионального движения «Помогаем НОВОРОССИИ!», 2014 г. Организатор помощи Донбассу (отправлено около 20 фургонов гумпомощи) и беженцам, прибывавшим в Казань и республику.

5. Защитник русского языка и традиционных ценностей государства Российского и его народов. В 2017 г. благодаря деятельности Михаила Щеглова и его товарищей принято решение на высшем уровне (В.В. Путин) об исключительно добровольном изучении языков «региональных», а русский язык укрепил в государственном школьном образовании позиции как государственный.

6. Активный участник межнационального движения народов Республики Татарстан, от истоков создания Ассоциации национально-культурных обществ в 1991 г. до её преобразования в Ассамблею народов Республики, а также организатор Русских маршей в Казани, на которых татары шли бок о бок с русскими и лозунги «Русские, вперёд!» Чередовались с «Татарлар, алга!» («Татары — вперёд!» —тат.).

7. Признанный эксперт в области межнациональных и межконфессиональных отношений.

8. Государственник — практик. Автор и последовательный сторонник научной идеи, что Татария — неотъемлемая часть России, а татары — часть русского мира, как и все коренные народы России. Много сделал для пропаганды этой идеи на практике, в частности, организовалдискуссионный клуб «Третья столица»,конференции «Татары и идеология Русского мира» и других, в которых мероприятиях регулярно участвуют татарские общественные деятели, профессоры и академики. В апреле 2021 г. 135-летнему юбилею со дня рождения Габдуллы Тукая (татарского «Пушкина») раскрыл смысл его главного стихотворения о дружбе татарского и русского народов:«Вовеки нельзя нашу дружбу разбить, Нанизаны мы на единую нить.», написанного менее чем за два месяца до его смерти, в котором раскрыл глубину преданности великого татарского поэта России.

9. Православный верующий, воцерковлённый. Регулярно посещает богослужения, приобщается православным святыням и таинствам, совершает паломничества.







