 

Американская CDC перестала делать различия между вакцинированными и невакцинированными

12 августа американская Служба по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний (CDC) тихо перестала делать различия между людьми, вакцинированными и не вакцинированными от ковида-19. В новой инструкции записано, что нет никакого смысла разделять людей, которые были вакцинированы, и людей, которые могли перенести инфекцию естественным путём.
Перед миллионами людей, потерявших рабочие места или места учёбы из-за несогласия с принудительной вакцинацией, так никто и не извинился. 
https://brownstone.org/articles/cdc-quietly-ends-differentiation-on-covid-vaccination-status/
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APN.ru