Американская CDC перестала делать различия между вакцинированными и невакцинированными

12 августа американская Служба по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний (CDC) тихо перестала делать различия между людьми, вакцинированными и не вакцинированными от ковида-19. В новой инструкции записано, что нет никакого смысла разделять людей, которые были вакцинированы, и людей, которые могли перенести инфекцию естественным путём.

Перед миллионами людей, потерявших рабочие места или места учёбы из-за несогласия с принудительной вакцинацией, так никто и не извинился.

https://brownstone.org/articles/cdc-quietly-ends-differentiation-on-covid-vaccination-status/

