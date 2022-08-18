 

Доктор Мясников объяснил Соловьёву, что масочный режим будут вводить для невротиков

Доктор Мясников в интервью журналисту Владимиру Соловьёву в передаче "Полный контакт" от 18 августа призвал не раздувать панику и сказал буквально следующее:
 
"...что сейчас что будет: мы уже не можем, вот без вариантов, сейчас всплеск... Значит, мы без вариантов, какой-нибудь Росздрав там, или по областям введёт маски, будут вводить какие-то вещи. Не почему-либо, не потому что они помогают, а у нас вариантов нет, мы уже не можем не реагировать. Сейчас, если мы не будем вводить, скажут: "вы что, не заботитесь о здоровье нации, вы что, хотите, чтобы мы все умерли?" И вот эти невротики, они уже обязывают нас принять какие-то меры".
Мясников подчеркнул, что ковидная пневмония не отличается как-то принципиально от других вирусных пневмоний, и призвал прекратить публиковать накручивающую людей коронавирусную статистику.
https://vk.com/video-52620949_456247627
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