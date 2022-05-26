 

"Ковидная амнистия" в Москве и "приостановка" масочного режима в Петербурге

С 1 июня в Москве вступит в силу т.н. "ковидная амнистия": все штрафы за нарушение ковидорегуляций будут возвращены оштрафованным, кроме штрафов за т.н. "нарушение самоизоляции" во время заболевания ковидом. 
Чтобы получить деньги, нужно обратиться в центр госуслуг "Мои документы" не позднее 31 декабря этого года. Потребуется постановление о назначении административного штрафа и документ, подтверждающий оплату. Формы заявлений разместят на портале mos.ru.
 
В Петербурге с 27 мая "приостанавливает действие" масочный режим. 
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