"Ковидная амнистия" в Москве и "приостановка" масочного режима в Петербурге

С 1 июня в Москве вступит в силу т.н. "ковидная амнистия": все штрафы за нарушение ковидорегуляций будут возвращены оштрафованным, кроме штрафов за т.н. "нарушение самоизоляции" во время заболевания ковидом.

Чтобы получить деньги, нужно обратиться в центр госуслуг "Мои документы" не позднее 31 декабря этого года. Потребуется постановление о назначении административного штрафа и документ, подтверждающий оплату. Формы заявлений разместят на портале mos.ru.