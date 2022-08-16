 

Богатые регионы РФ стали ещё богаче

 

Российское регионы, лидирующие по абсолютному уровню бюджетных доходов, в первом полугодии 2022 года нарастили поступления на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Речь идёт о десяти субъектах и росте с 3,44 триллиона до 4,37 триллиона рублей. Наиболее заметен прирост доходов в Петербурге (72%), ЯНАО (65%) и Якутии (40%). В Москве и Подмосковье бюджетные доходы выросли на 18 и 16 процентов соответственно.

Наиболее заметный вклад в это процветание внёс налог на прибыль, значительно возросший в нескольких субъектах благодаря росту цен на газ и отчасти на нефть и уголь (в Петербурге платит налоги "Газпром"). 

 


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