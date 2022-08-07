 

Минобороны РФ сообщило об уничтожении под Николаевом 45 тыс. тонн боеприпасов НАТО

 

Минобороны РФ сообщило об уничтожении в районе Вознесенска в Николаевской области Украины арсенала с 45 тысячами тонн боеприпасов, недавно переправленных на Украину странами НАТО. 

В свою очередь, ВСУ в воскресенье снова обстреляли Запорожскую АЭС (повреждения получили административные постройки и территория, прилегающая к сухому хранилищу отработанного ядерного топлива) и сбросили противопехотные мины "Лепесток" на Макеевку. На таких минах подорвались уже двадцать девять мирных жителей ДНР, в том числе ребёнок. 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Семь мирных жителей ДНР подорвались на минах "Лепесток"
» В Харьковской области ВС РФ взяли под контроль арсенал ВСУ с тысячами тонн боеприпасов
» Российские военные заняли базу ВСУ в Херсонской области
» НАТО отправило на Украину экспертов по ядерному и химическому оружию
» На Украине найдено чье-то оружие
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Модернизация в Белоруссии: вся надежда на Россию

Модернизация в Белоруссии: вся надежда на Россию

Нэнси все же удалось изменить мир

Нэнси все же удалось изменить мир

Деколонизация России: как это будет

Деколонизация России: как это будет

\

"Я ни разу не слышал, чтобы казахи понимали вклад русских в развитие Казахстана". Записки русского

Не валяй дурака, Америка: почему в последнее время все чаще звучит тема «возврата» Россией Аляски

Не валяй дурака, Америка: почему в последнее время все чаще звучит тема «возврата» Россией Аляски

Виноват не Ельцин, а Горбачев

Виноват не Ельцин, а Горбачев

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Модернизация в Белоруссии: вся надежда на Россию

Модернизация в Белоруссии: вся надежда на Россию

Дворкович переизбран на пост президента FIDE

  • 19:40
  • 135

Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29%

  • 19:29
  • 138

Минобороны РФ сообщило об уничтожении под Николаевом 45 тыс. тонн боеприпасов НАТО

  • 19:22
  • 173

9 из 10 британцев сообщают, что стоимость жизни для них выросла

  • 00:15
  • 607

Блумберг: только половина Большой двадцатки желает изолировать Россию

  • 00:03
  • 509
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru