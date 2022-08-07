Минобороны РФ сообщило об уничтожении под Николаевом 45 тыс. тонн боеприпасов НАТО

Минобороны РФ сообщило об уничтожении в районе Вознесенска в Николаевской области Украины арсенала с 45 тысячами тонн боеприпасов, недавно переправленных на Украину странами НАТО.

В свою очередь, ВСУ в воскресенье снова обстреляли Запорожскую АЭС (повреждения получили административные постройки и территория, прилегающая к сухому хранилищу отработанного ядерного топлива) и сбросили противопехотные мины "Лепесток" на Макеевку. На таких минах подорвались уже двадцать девять мирных жителей ДНР, в том числе ребёнок.



