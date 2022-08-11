Печать Владимира Мономаха найдена в Калининградской области

Во время раскопок средневекового прусского селища XI-XIII вв. в Калининградской области обнаружена печать Владимира Мономаха. Предположительно, жители селища поддерживали тесные связи с древнерусскими княжествами.

Лицевая сторона найденной печати имеет погрудное изображение святого Василия Кесарийского, небесного покровителя Мономаха. На обороте -- надпись со словами, которые можно прочитать как «Господи, помоги рабу твоему Василию».

Такими печатями скрепляли важные государственные и дипломатические документы.