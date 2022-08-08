В Николаеве схвачены 400 человек, "работавших на Россию"

"Они передавали информацию на другую сторону. Я пока не могу об этом говорить, но операция прошла очень успешно".

«После устроенных "чисток” в Николаеве с 5 по 8 августа, как сообщил источник из правоохранительных органов, более ста человек были арестованы и этапированы в Киев. Так как их арест нигде официально не зарегистрирован, данные граждане будут числиться как пропавшие без вести».