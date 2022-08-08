В Николаеве схвачены 400 человек, "работавших на Россию"

За "длинный" комендантский час в Николаеве схвачены 400 человек, многие работали на Россию, -- заявил
генерал Дмитро Марченко. --
"Они передавали информацию на другую сторону. Я пока не могу об этом говорить, но операция прошла очень успешно".
Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива говорил, что во время рейдов в Николаеве задержаны более ста человек, среди которых представители бизнеса и партий «Шария» и «Оппозиционной платформы – за жизнь»:
«После устроенных "чисток” в Николаеве с 5 по 8 августа, как сообщил источник из правоохранительных органов, более ста человек были арестованы и этапированы в Киев. Так как их арест нигде официально не зарегистрирован, данные граждане будут числиться как пропавшие без вести».