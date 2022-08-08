В Совфеде осенью, возможно, задумаются о том, чтобы конфисковать украинскую собственность в РФ

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас предложил осенью обсудить с правительством в

опрос правовой основы конфискации украинской собственности на территории России и освобождённых территориях.

"Нам необходима ясная правовая основа", -- заявил Клишас после того, как на Украине была узаконена конфискация 903 российских активов.