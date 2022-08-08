 

В Совфеде осенью, возможно, задумаются о том, чтобы конфисковать украинскую собственность в РФ

 
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас предложил осенью обсудить с правительством вопрос правовой основы конфискации украинской собственности на территории России и освобождённых территориях. "Нам необходима ясная правовая основа", -- заявил Клишас после того, как на Украине была узаконена конфискация 903 российских активов.
 
Между тем ещё в апреле Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, возглавляемый Павлом Крашенинниковым, не поддержал законопроект Госсовета Крыма о принудительном изъятии имущества недружественных иностранных государств, поскольку это "противоречит Конституции РФ". 
 

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