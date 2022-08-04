 

В последний год в России внезапно скончались четверть миллиона человек

В последний год в России внезапно скончалась четверть миллиона человек. Причиной назвали "синдром внезапной смерти" (обычно бывает только у детей). Смерть наступает, в том числе, из-за остановки сердца, которое связано с нарушением питания сердечной мышцы.

Впрочем, это происходит далеко не только в России. Например, в Испании этим летом избыточная смертность бьёт все рекорды: в июле зафиксировано 10 000 смертей выше ожидаемого уровня - превышение среднего показателя (1844) в пять с лишним раз. Такого не было ни разу в обозримом прошлом.
https://elpais.com/sociedad/2022-08-01/el-exceso-de-muertes-este-julio-quintuplica-la-media-de-ese-mes-y-no-solo-por-el-calor-y-la-covid.html


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