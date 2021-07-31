 

Карантины нанесли людям физические и психические травмы

Британская благотворительная организация Age UK в феврале 2021 года опросила почти 15 миллионов человек, нуждающихся в уходе, а также тех, кто присматривает за ними. Четверть из них (около 3,7 миллиона) заявили, что во время карантина испытывали физическую боль. Социальная изоляция, неподвижность и отказ от привычного образа жизни вылились в то, что 17% респондентов (2,7 миллиона) испытывали трудности с передвижением и хуже стояли на ногах, а 12% (1,9 миллиона) чувствовали себя зависимыми. 22% (3,2 миллиона) стали с трудом запоминать важные вещи, а 43% (6,9 миллиона) — чувствовали меньшую мотивацию делать то, что им прежде нравилось.

54% пожилых людей (8,7 миллиона) чувствовали себя менее уверенно при посещении больницы, а 37% (6 миллионов) терялись во время визита врачей.

Пожилые люди впадали в депрессию, теряли память, интерес к жизни и уверенность в себе. 

 

Сегодня каждый четвёртый британец боится, что жизнь больше никогда не вернётся к нормальному состоянию, и это несмотря на то, что смертность от ковида в Британии значительно уменьшилась и большая часть ограничений снята. 

 

Согласно недавнему исследованию американского CDC (Центра по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний), тревога и страх находятся на втором месте среди факторов, увеличивающих смертность от ковида, сразу после ожирения (+28% к вероятности умереть). 

Впрочем, и сами локдауны приводят к ухудшению ментального здоровья, а также усугубляют ожирение или вероятность его развития.

 

Продюсер CNN Чарльз Честер признал, что СМИ намеренно раздувают страх, поскольку это хорошо для рейтингов. 

 




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