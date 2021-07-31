Карантины нанесли людям физические и психические травмы

в феврале 2021 года опросила почти 15 миллионов человек, нуждающихся в уходе, а также тех, кто присматривает за ними. Четверть из них (около 3,7 миллиона) заявили, что во время карантина испытывали физическую боль. Социальная изоляция, неподвижность и отказ от привычного образа жизни вылились в то, что 17% респондентов (2,7 миллиона) испытывали трудности с передвижением и хуже стояли на ногах, а 12% (1,9 миллиона) чувствовали себя зависимыми. 22% (3,2 миллиона) стали с трудом запоминать важные вещи, а

Британская благотворительная организация Age UK43% (6,9 миллиона) — чувствовали меньшую мотивацию делать то, что им прежде нравилось.

54% пожилых людей (8,7 миллиона) чувствовали себя менее уверенно при посещении больницы, а 37% (6 миллионов) терялись во время визита врачей.

Пожилые люди впадали в депрессию, теряли память, интерес к жизни и уверенность в себе.

Сегодня каждый четвёртый британец боится, что жизнь больше никогда не вернётся к нормальному состоянию, и это несмотря на то, что смертность от ковида в Британии значительно уменьшилась и большая часть ограничений снята.

Согласно недавнему исследованию американского CDC (Центра по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний), тревога и страх находятся на втором месте среди факторов, увеличивающих смертность от ковида, сразу после ожирения (+28% к вероятности умереть).

Впрочем, и сами локдауны приводят к ухудшению ментального здоровья, а также усугубляют ожирение или вероятность его развития.

Продюсер CNN Чарльз Честер признал, что СМИ намеренно раздувают страх, поскольку это хорошо для рейтингов.











