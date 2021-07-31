Карантины нанесли людям физические и психические травмы

54% пожилых людей (8,7 миллиона) чувствовали себя менее уверенно при посещении больницы, а 37% (6 миллионов) терялись во время визита врачей.
Пожилые люди впадали в депрессию, теряли память, интерес к жизни и уверенность в себе.
Сегодня каждый четвёртый британец боится, что жизнь больше никогда не вернётся к нормальному состоянию, и это несмотря на то, что смертность от ковида в Британии значительно уменьшилась и большая часть ограничений снята.
Согласно недавнему исследованию американского CDC (Центра по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний), тревога и страх находятся на втором месте среди факторов, увеличивающих смертность от ковида, сразу после ожирения (+28% к вероятности умереть).
Впрочем, и сами локдауны приводят к ухудшению ментального здоровья, а также усугубляют ожирение или вероятность его развития.
Продюсер CNN Чарльз Честер признал, что СМИ намеренно раздувают страх, поскольку это хорошо для рейтингов.