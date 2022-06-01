Украинцы обстреляли Святогорскую Лавру

Три священнослужителя Святогорской Лавры в Донецкой народной республике погибли под обстрелом, ещё трое были ранены в результате украинского обстрела 1 июня. Среди погибших -- благочинный Свято-Успенской Святогорской Лавры архимандрит Галактион (Вуйченко). От обстрела пострадали третий и четвёртый монашеские корпуса Святогорской Свято-Успенской Лавры.

В Северодонецке, по словам Рамзана Кадырова, боевики нацбатальона "Айдар" загнали на территорию химкомбината "Азот" около трёхсот мирных жителей и собираются их использовать их в качестве живого щита.

Минобороны РФ предупреждает о планах украинцев обстреливать российские города из завезённого американского оружия большой дальности.