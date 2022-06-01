 

Украинцы обстреляли Святогорскую Лавру

 

Три священнослужителя Святогорской Лавры в Донецкой народной республике погибли под обстрелом, ещё трое были ранены в результате украинского обстрела 1 июня. Среди погибших -- благочинный Свято-Успенской Святогорской Лавры архимандрит Галактион (Вуйченко). От обстрела пострадали третий и четвёртый монашеские корпуса Святогорской Свято-Успенской Лавры.

 

В Северодонецке, по словам Рамзана Кадырова, боевики нацбатальона "Айдар" загнали на территорию химкомбината "Азот" около трёхсот мирных жителей и собираются их использовать их в качестве живого щита.

 

Минобороны РФ предупреждает о планах украинцев обстреливать российские города из завезённого американского оружия большой дальности. 


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