Патрушев: Польша переходит к действиям по захвату западных украинских территорий

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Польша перешла к захвату территорий на западе Украины:

"Так называемые западные партнеры киевского режима также не против воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных интересах и имеют особые планы на украинские земли. (...) Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий... Ярким тому подтверждением стал визит в Киев польского президента (Анджея - ИФ) Дуды, а также его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать" .

Патрушев добавил, что уже "целый ряд государств" ведёт активную работу по расчленению Украины.