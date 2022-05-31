 

Патрушев: Польша переходит к действиям по захвату западных украинских территорий

 

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Польша перешла к захвату территорий на западе Украины:

"Так называемые западные партнеры киевского режима также не против воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных интересах и имеют особые планы на украинские земли. (...) Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий... Ярким тому подтверждением стал визит в Киев польского президента (Анджея - ИФ) Дуды, а также его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать".

Патрушев добавил, что уже "целый ряд государств" ведёт активную работу по расчленению Украины. 


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