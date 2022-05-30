Нужно уметь быстро реагировать на изменяющуюся реальность.

Похоже на то, что расчёт Запада и США на оперативное и быстрое санкционное воздействие на Россию, при котором страны Запада не выйдут из зоны комфорта, не оправдался. На Западе начинается усугубление экономического дискомфорта. По-видимому, если бы Запад изначально знал о тех нарушениях комфорта, которые сейчас почувствовал, то вряд ли так яростно поддерживал бы проект оперативного удушения экономики России с помощью санкций. Необходимо признать, что на Западе усилились тревоги и произошёл выход из комфорта с одной стороны, благодаря военно-политическим тревогам, а с другой, благодаря экономическим проблемам, риску голода и продовольственного кризиса.





Таким образом, у западного обывателя начались брожения на этот счёт. Приходит объективность понимания происходящего. А выход из зоны комфорта - всегда условие для выхода на объективное понимание происходящего в мире. На Запад приходит отрезвление и условия, при которых он будет отрезать манипуляционные нити своего марионеточного положения.





Похоже на то, что затягивание пребывания в зоне дискомфорта обленившемуся и паразитирующему на дотациях Западу, не желается. Агрессивный европейский пыл против России идёт на спад, согласно психологическому закону Эбингауза. К тому же санкции себя уже исчерпали.

Именно поэтому, по-видимому, Германия, Италия иФранция начали пересматривать свою позицию поситуации вокруг Украины впользу завершения конфликта вкратчайшие сроки. Об этом пишут на Западе уже некоторые политические обозреватели. Более того, некоторые из них отмечают, что ранее вышеуказанные государства наряду сСША, Великобританией, Польшей истранами Балтии выступали за«стратегическое поражение» России. Теперь Берлин, Рим и Париж поменяли свои позиции и задались вопросом: «Как можно в кратчайшие сроки завершить конфликт?»





Зеленский верит, что невозможно такое резкое изменение со стороны Европы, дескать, они же только недавно хотели иного. Увы! В эпоху постмодернизма все возможно. Вместо траектории приходят непредсказуемые бифуркации. Паразитировать на инерции и линейности живым политическим системам опасно. Нужно уметь быстро реагировать на изменяющуюся реальность. И это почувствовал советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер (1969−1975) во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он заявил, что Запад должен повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров с Москвой, даже если Киеву придется пойти на ряд уступок. Таким образом, считает Киссинджер, можно урегулировать конфликт. Но капризное и упрямое сознание Зеленского, заряженное обещанными потоками американских долларов, не воспринимает реальность.





Грядёт переломный июнь и лето. Надеюсь, это лето не будет для США и Запада летом безумия, основанного на расширении военной агрессии против России. Ну тогда о зоне комфорта можно будет забыть навсегда.





Необходимо признать, что в последнее время значительно уменьшилась вербальная и информационная атака на Россию со стороны ведущих политических лидеров Европы и США. Более того, значительно уменьшились эти актёрско-информационные атаки со стороны артиста-советника и военного блефотворца Арестовича. Можно сказать, что давление на Россию блефом с Запада значительно уменьшилось.





Как автор "Энциклопедии блефа" (1995) скажу, что блеф уменьшается тогда, когда блефотворец чувствует бесполезность его внедрения в силу его малой эффективности и невозможности манипулировать субъектом с помощью блефа. Это происходит тогда, когда субъект, на которого был направлен блеф, распознаёт и разоблачает этот блеф. Приходит правда и блефовать бесполезно. Сторона, на которую был направлен блеф, переигрывает и разоблачает блефотворца. В частности, своим военным и политическим повелением.





Хочется верить, что в ситуации России и Украины, Россия полностью переиграла Украину в первую очередь по времени. Темпы боевых действия российской армии оказались несравнимо выше, чем украинские. В этом признался сам Арестович. При этом пока не стоит отметать версию, что это может быть очередным блефом Арестовича как некое мнимое признание своих недостатков с целью уменьшения бдительности российских войск. Арестович - гибкий и изворотливый актер и артист, работающий эффективно и профессионально с помощью различных инструментов политического аферизма. Его маскировочная манера говорить без эмоций и без давления на голосовые связки - не такой уж шедевр блефа.





Поэтому, по-видимому, корректнее говорить, что тактическая ситуация на данном этапе такова, что российские войска выигрывают в темпе и инициативе. О стратегии пока речь не идёт.

К кому направлены установки Арестовича о том, что российские войска скоро пойдут на Север Украины, а также о том, что резко увеличился раскол в украинском обществе, которое вызвано усталостью от войны и массой накопившихся взаимных претензий? Почему Арестович озвучивает эти разлагающие украинское общество установки?





Пока нельзя отметать версию, что это очередной блеф Арестовича, направленный на мобилизацию украинцев. Возможно, это последний агонистический блеф. Ведь артист и блефотворец Арестович не так прост! Возможно, это психологический расчёт.

Таким образом, об успехах Российской армии необходимо судить не благодаря заявлениям блефотворцев, а благодаря реальности. А реальность в данной ситуации в пользу России. А дальше покажет только время.





В России растёт отторжение и падение рейтингов садомазохистических видеоканалов фейковой войны.





К такому выводу пришёл на основании экспресс-наблюдений за рейтингами и диалогами участников социальных сетей.

Присмотритесь к эстетству тех, кто сейчас в социальных сетях и на своих видеоканалах эстетствует на тему разрушения России и того, какие страдания предстоит пережить россиянам. Посмотрите на это эстетство ухудшения состояния России и россиян. Посмотрите на это эстетство унижения, критики и уничижения России и россиян. Посмотрите, чтобы понять эти садомазохистические установки. Именно это эстетство является главным критерием наличия садомазохизма. Среди таких садомазохистов наличествуют известные журналисты и различные авторы, имеющие больше миллиона подписчиков на своих видеоканалах и телеграмах. Некоторые из них являются манипуляторами садомазохизма россиян, а сами ими не являются, делая это из эгоистической потребительской прагматики. Некоторые увлекаются психиатрией ради помощи близкому, некоторые только ради эстетства.





К счастью, большинство россиян не имеют высокую долю садомазохизма и постепенно отказываются смотреть эти видео и читать это деструктивное эстетство. Именно поэтому в последнее время у российского обывателя наметился спад на восприятие такого деструктивного эстетства. Поэтому необходимо признать, что падают рейтинги видеоканалов и интернет-ресурсов, наполненных эстетством критики и ожидания разрушения России. У обывателя началось насыщение к этому и даже отвращение! Такова жизнеутверждающая и позитивная составляющая жизни большинства россиян! Главное, чтобы россияне не поверили в то, что о них рисуют эти деструктивные эстеты.





Необходимо признать, что общество превратилось в артистов фейковой войны.

Часто мой анализ лексики, коннотаций и признаков невербальной психологии показывают, что имеют место надрессированные постановки с использованием людей, глубоко не понимающих того, что говорят.





Здесь интереснее не то, что говорят, а то, кто снял это и чей это заказ, а также кто инвестировался в тираж? Это опасный инструмент формирования общественного мнения. Кстати, всё это началось мощно как ответная реакция на видеоинформационные и фейковые атаки Украины.

Особо тревожит поток видео, постановочно снимаемых уже зрелой частью населения и выкладываемых в Тик-токе. Общество превратилось в артистов. А потом мы удивляемся тому, почему в обществе идёт информационная война фейков. Раньше только лайкоманическая молодёжь и юноши увлекались такими видео. Теперь этим страдает уже зрелая часть общества.





Поэтому не стоит удивляться тому, что политическими лидерами некоторых стран становятся артисты, клоуны и раскрученные в социальных сетях лица, играющие различные роли, которые никакого отношения к ним не имеют. Таковы проявления извращений эпохи постмодернизма, которая расцветает и не заканчивалась.





Радует одно, что в обществе уже формируется понимание критического отношения к воспринимаемым видео социальных сетей. Растёт отторжение и объективность восприятия. Реальность растёт в цене. Чаще смотрите в своё окно, чаще наблюдайте за реальным обществом, выходя в общество.





Необходимо признать, что смыслостроительство ВСУ вышло на тупиковый этап. Он связан с тупиком генерирования смыслов для усиления мотивации к участию ВСУ в боевых действиях.





Смыслообразование украинского сознания о позитивной роли России для Украины — вот над чем нужно работать. Мною уже отмечалось, что если бы изначально была проделана специальная смыслостроительная операция (ССО) на Украине, то специальная военная операция (СВО) была бы не нужна. Но история не терпит сослагательного наклонения. Реальность жестока и бьёт с затылка, игнорируя сознание.





Но появились оптимистические надежды.





Пусть с запозданием, но ССО над СВУ пришло к тупику. Иными словами, постепенно разваливаются все смыслы и цели украинцев воевать. Приведу лишь некоторые пункты, раскрывающие бессмысленность боевых действий СВУ:





1. Смыслы, основанные на «европейской свободе", "оплоте обороны Европы" — это не мобилизует украинцев. Мой анализ социальных украинских сетей показал, что среднестатистический украинец в эти слоганы не верит, каки в то, что американцы подбросят долларов украинскому народу и обогатят его.

2. Пока смыслы держатся на том, что украинцы начали воевать и обороняться Цели СВО избирательные и связаны с задачами, направленными лишь на отдельные социальные страты украинского общества и к лидеру Украины. Украинцы помнят, как вынырнул новый лидер, задвинув предыдущего. Многие были этим недовольны.

3. Логика и здравый смысл показывают, что чем меньше территориальной обороны в городах и сёлах, где ведётся спецоперация, тем целее народ. Практика показала, что в тех городах и селах, которые не оборонялись и не находились на линии фронта нет смертей и разрушений.

4. Уже собрано множество фактов на основании расследований, которые доказывают факты уничтожения СВУ собственного народа.

5. Разоблачён миф о героизме «азовцев». Они сдались в плен, причём имея комфортные условия проживания во время долгосрочного пребывания в окружении. Это спровоцировало мощный психологический и смысловой перелом в украинской армии.

Таким образом, необходимо признать, что в украинском обществе начались смысловые брожения и они усилятся в связи с надвигающимся тяжёлым социально-экономическим положением Украины.





Для того, чтобы противостоять социальному агрессивному блефу и фейкам, имеющим место благодаря ситуации вокруг Украины и России, необходимо глубоко понимать психологию садомазохизма. Для этого недостаточно анализировать причины отсутствия теплоты и ласки в детстве. Необходим анализ причин невосприятия теплоты и ласки при их наличии в детстве. Именно с этого начинается истинный психоанализ.





Присмотритесь к эстетству тех, кто сейчас в социальных сетях и на своих видеоканалах эстетствует на тему разрушения России и того, какие страдания предстоит пережить россиянам. Посмотрите, чтобы понять эти садомазохистические установки. Именно это эстетство является главным критерием наличия садомазохизма. Среди таких садомазохистов наличествуют известные журналисты и различные блоггеры, имеющие больше миллиона подписчиков на своих видеоканалах и телеграмах. Некоторые из них являются манипуляторами садомазохизма. Некоторые увлекаются психиатрией ради помощи близкому, некоторые только ради эстетства.





К счастью, большинство россиян не имеют высокую долю садомазохизма и постепенно отказываются смотреть эти видео и читать это деструктивное эстетство. Именно поэтому в последнее время у российского обывателя наметился спад на восприятие такого деструктивного эстетства. Поэтому необходимо признать, что падают рейтинги видеоканалов и интернет-ресурсов, наполненных эстетством критики и ожидания разрушения России. У обывателя началось насыщение и даже отвращение. Такова жизнеутверждающая и позитивная составляющая жизни большинства россиян.





Однако, тревожат видео, которые снимаются в учебных классах, на уроках, где учащиеся высказывают свое мнение об обществе.

Часто мой анализ лексики, коннотаций и признаков невербальной психологии показывают, что имеют место надрессированные постановки с использованием детей и учащихся, глубоко не понимающих того, что говорят.





Здесь интереснее не то, что говорят, а то, кто снял это и чей это заказ, а также кто инвестировался в тираж? Это опасный инструмент формирования общественного мнения. Кстати, всё это началось мощно как ответная реакция на видеоинформационные и фейковые атаки.

Эти постановочные проекты, судя по всему, не дорогие, так как постановки слабые. Создателям этих видео нужно было приглашать кинорежиссёра Гай Германику, правдоподобно снявшую сериал "Школа", с использованием младших талантливых студентов ГИТИСа и ВГИКа.





Особо тревожит поток видео, постановочно снимаемых уже зрелой частью населения и выкладываемых в Тик Токе. Общество превратилось в артистов. А потом мы удивляемся тому, почему в обществе идёт информационная война фейков. Раньше только лайкоманическая молодёжь и юноши увлекались такими видео. Теперь этим страдает уже зрелая часть общества.





Поэтому не стоит удивляться тому, что политическими лидерами некоторых стран становятся артисты, клоуны и раскрученные в социальных сетях лица, играющие различные роли, которые никакого отношения к ним не имеют. Таковы проявления извращений эпохи постмодернизма, которая расцветает и ещё не закончилась.





Радует одно, что в обществе уже формируется понимание критического отношения к воспринимаемым видео социальных сетей. Растёт отторжение и объективность восприятия. Реальность растёт в цене. Чаще смотрите в своё окно, чаще наблюдайте за реальным обществом, выходя в общество.

Отдавайте души живым медвежатам зоопарка, а не всяческим растиражированным винни-пухам, которые могут сойти с экрана и стать "слугами народа".





Прошлые мои статьи были посвящены проблеме смыслостроительной операции (ССО) в России и на Украине. Теперь попытаюсь проанализировать и обрисовать контуры ССО у США на Украине. Попытаюсь понять конечную цель и мотивы действий США на Украине, а также насколько эти цели соответствуют скрытым и истинным мотивам США.





Необходимо признать, что США пытаются оказать эффективную поддержку Украине, сохранив поддержку союзников, обеспокоенных затяжным конфликтом. Ранее мною было показано, как Европа и Запад уже обеспокоены, что долгосрочно попали в зону экономического дискомфорта, который может привести к социально-экономическим напряжениям. Кроме того, необходимо признать, что низкое ВВП России на фоне США и Европы ничего не значат в плане экономической победы и разрушения России с помощью бандитских международных санкций.





Оказывается, важно не внешнеэкономический вклад страны в мировую экономику и ВВП страны, а важна высокая вероятность возникновения опасных для выживания страны и ее экономики процессов, которые могут быть рискованными. Россия показала устойчивость на этот счёт, по сравнению с Европой и Западом. Практика показала, что экономический вклад в мировую экономику не является ключевым показателем экономической устойчивости страны. Видимо теперь мировая экономика так устроена, что манипулировать и выстраивать влияние на слаборазвитые страны, основываясь на их вкладе в мировую экономику, уже бессмысленно. Именно это стало фактором того, что смыслостроительная операция (ССО) со стороны США в отношении России развалилась.





При этом необходимо отметить, что цели и смыслы действий США не настолько ясны и разнятся с уверенной риторикой США. США блефуют своей уверенностью. В начале конфликта, когда начались бандитские санкции эта мнимая ясность была. Они были уверены, что завалят российского «медведя» в яму и закидают его "камнями". Оказалось, что земля начала проваливаться под самими США и Гегемон сам может оказаться в яме.













Доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета,

кандидат психологических наук, заслуженный работник культуры РТ

Рамиль Гарифуллин