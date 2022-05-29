 

Лавров: "мы уговорили Донецк и Луганск отказаться от провозглашённого суверенитета"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1 заявил, что российская власть была готова сдать Донецк и Луганск Украине, если бы Киев согласился "на особый статус":
"В ответ на путч и заявления лидеров госпереворота о необходимости выгнать русских отовсюду, запретить статус русского языка на Украине, жители востока Украины заявили, что они не признают переворот и не хотят признавать власти, захватившие Киев и объявившие себя правительством. Это ведь тогда началось. Франция, Германия, Евросоюз молчали. Возможно, они и радовались. Тогда они провозгласили ДНР и ЛНР. За это Киев направил на них войска, начав бомбить самолетами Донецк и Луганск. Европа молчала, тогдашний президент Франции Франсуа Олланд "организовал" "нормандский формат". Долгие месяцы [мы] пытались остановить конфликт. Мы уговорили Донецк и Луганск отказаться от провозглашенного суверенитета, если будут выполнены минские договоренности: нужно было только предоставить особый статус этим территориям... Франция и Германия сами подписали, какой это должен быть статус: русский язык, свои правоохранительные органы и особые экономические связи с Россией. Ничего этого сделано не было".
Теперь, по словам Лаврова, российская власть собирается "судить о европейских намерениях исключительно по практическим делам", при этом считает возможным "возобновление диалога". 

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