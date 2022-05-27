Россияне уверены в импортозамещении продуктов питания, бытовой химии, стройматериалов

Согласно опросу ВЦИОМа, больше всего граждане России уверены в успешном импортозамещении продуктов питания (94%), предметов гигиены и бытовой химии (91%-90%), стройматериалов (86%).

Также довольно многие россияне уверены, что удастся наладить отечественное производство медикаментов и лекарств (69%), самолётов и комплектующих к ним (66%), промышленного оборудования (63%).

Чуть более половины (54%) верят в возможность успешного замещения импортного медицинского оборудования, бытовой техники и электроники.

Возникновения массового дефицита товаров не опасаются 70% россиян, выражают обеспокоенность по этому поводу 28%.

"В случае выбора продуктов российского или зарубежного производства при условии равной цены граждане чаще ориентированы на выбор отечественного продукта (67%), скорее импортный товар выберут 18%. В вопросе качества российский производитель также выигрывает, по мнению 56%; каждый пятый считает импортные продукты более качественными (22%)", -- говорится в исследовании ВЦИОМа