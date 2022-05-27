 

Россияне уверены в импортозамещении продуктов питания, бытовой химии, стройматериалов

Согласно опросу ВЦИОМа, больше всего граждане России уверены в успешном импортозамещении продуктов питания (94%), предметов гигиены и бытовой химии (91%-90%), стройматериалов (86%).
Также довольно многие россияне уверены, что удастся наладить отечественное производство медикаментов и лекарств (69%), самолётов и комплектующих к ним (66%), промышленного оборудования (63%).
Чуть более половины (54%) верят в возможность успешного замещения импортного медицинского оборудования, бытовой техники и электроники.  
Возникновения массового дефицита товаров не опасаются 70% россиян, выражают обеспокоенность по этому поводу 28%. 
"В случае выбора продуктов российского или зарубежного производства при условии равной цены граждане чаще ориентированы на выбор отечественного продукта (67%), скорее импортный товар выберут 18%. В вопросе качества российский производитель также выигрывает, по мнению 56%; каждый пятый считает импортные продукты более качественными (22%)", -- говорится в исследовании ВЦИОМа.
 
Онлайн-спрос на одежду отечественных производителей вырос в России в мае на 61%, в особенности детской (73%). 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» 70% россиян уверены в существовании русского характера
» Российских чиновников заставят питаться только отечественной едой
» Минсельхоз планирует полностью прекратить закупки импортных продуктов питания
» Доля иностранных товаров в магазинах будет ограничена
» Каждому россиянину – по устричной ферме
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Опыт дефашизации японской нации

Опыт дефашизации японской нации

Турция союзник или оппонент России? Взгляд из Казани.

Турция союзник или оппонент России? Взгляд из Казани.

Балтика не должна стать «внутренним морем НАТО». Как Россия будет воевать с Финляндией и Швецией?

Балтика не должна стать «внутренним морем НАТО». Как Россия будет воевать с Финляндией и Швецией?

«Главное — это не обезуметь»

«Главное — это не обезуметь»

Орбитальный порт

Орбитальный порт

Великая перезагрузка папы римского

Великая перезагрузка папы римского

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Перми русскому активисту угрожает суд за комментарий к расследованию "Секс-рабыни для диаспоры"

  • 14:22
  • 0

Массовая драка между россиянами и египтянами произошла в Калуге

  • 13:24
  • 94

Россияне уверены в импортозамещении продуктов питания, бытовой химии, стройматериалов

  • 08:11
  • 175

Раненая при украинском обстреле Журавлёвки женщина умерла, въезд в село закрыт

  • 07:59
  • 186

Польский депутат усомнился в российских "преступлениях" в Буче и был наказан

  • 14:36
  • 417

Украинцы продолжают обстреливать Курскую и Белгородскую области

  • 14:31
  • 410
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru