Путин поручил создать международный конкурс песен на русском языке

Владимир Путин поручил правительству и Администрации президента к 1 октября разработать предложения по учреждению международного конкурса песен на русском языке. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и советник президента по культуре Владимир Толстой.

В марте к президенту России обратился пианист Олег Аккуратов, который обратил внимание Путина на то, что сейчас на музыкальных конкурсах преобладают песни на английском языке, а русскоязычного конкурса не хватает. Президент согласился, что идея такого конкурса кажется ему важной.