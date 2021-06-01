 

Путин поручил создать международный конкурс песен на русском языке

 

Владимир Путин поручил правительству и Администрации президента к 1 октября разработать предложения по учреждению международного конкурса песен на русском языке. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и советник президента по культуре Владимир Толстой.

В марте к президенту России обратился пианист Олег Аккуратов, который обратил внимание Путина на то, что сейчас на музыкальных конкурсах преобладают песни на английском языке, а русскоязычного конкурса не хватает. Президент согласился, что идея такого конкурса кажется ему важной. 

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