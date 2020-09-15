 

РФ просит Туркмению сохранить классы с обучением на русском языке

Классы с обучением на русском языке -- и без того оставшиеся в Туркменистане практически только в Ашхабаде -- в начале нового учебного года не открылись "в силу необходимости соблюдения санитарно-гигиенических норм".
 
МИД России попросил Туркмению разъяснить, что бы это могло значить, выражая надежду, что образование на русском языке в стране сохранится, как когда-то в 2002 году это было обещано в Договоре о дружбе и сотрудничестве между РФ и Туркменистаном.
 
Ответа на этот запрос до сих пор не было.
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