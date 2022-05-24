Дума приняла в I чтении законы о внешнем управлении активами и внесудебном закрытии СМИ

Действие лицензии на вещание может быть прекращено на основании требований генерального прокурора РФ или его заместителей.

Это касается и случаев распространения под видом достоверных сообщений "недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имущество, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи или повлекшей указанные или иные тяжкие последствия".

Также принят в первом чтении законопроект о механизме введения внешнего управления в организациях, принадлежащих уходящим из России иностранным компаниям из "недружественных" стран. Соответствующее решение может быть принято в случае прекращения работы организации или сокращения её экономической активности, повлекшего падение выручки за три полных месяца не менее чем на 30%. Обязательное условие - "недружественным" иностранцам принадлежит не менее 25% в российской организации.











