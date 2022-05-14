В России и на Украине нужна специальная смыслостроительная операция!

Смысловое обоснование СВО — вот актуальнейшая тема! Сначала она была актуальна тогда, когда всё только начиналось. На этом начальном этапе необходимость смыслостроительства СВО была связана с тем, чтобы начать СВО. Это было проделано на уровне убеждения, а не на уровне манипуляции, как говорят некоторые заблуждающиеся эксперты.

Затем возникла фаза смыслостроительства СВО для оправдания, так как началось влияние Запада на генерирование комплекса вины Российской стороны.





Теперь смыслостроительство СВО вышло на новый этап. Он связан с генерированием смыслов для усиления мотивации к участию в СВО не только российских военных и россиян, но и населения Украины. Смыслостроительство в сознании украинцев как генерирование смыслов и смысловых структур в украинском сознании о полезности принятия задач, которые решает Россия на Украине - сложнейшая проблема! Если это последнее смыслостроительство в сознании украинцев не состоится, то перспективы всего того, что начала Россия на Украине, исчезнут. Смыслообразование украинского сознания о позитивной роли России для Украины — вот над чем нужно работать. Если бы изначально была проделана специальная смыслостроительная операция (ССО) в Украине, то специальная военная операция (СВО) была бы не нужна. Но история не терпит сослагательного наклонения. Реальность жестока и бьёт с затылка, игнорируя сознание.





Вспомним историю. Когда-то Красная Армия победила, потому что сформулировала для российского народа понятные смыслы. Смыслы тогда заключались:





1. В порядке.

2. Изгнании из России иностранных войск.

3. Власть народу.

4. Землю крестьянам.

5. Заводы и фабрики рабочим.





Всё это не было выполнено полностью. Но влияние за счёт смыслостроительства в сознании российского народа было. Поэтому пришла победа.

У белогвардейцев уровень смыслостроительства был низким и поэтому они стали побеждёнными.





Ради чего гибнут российские военные? Почему украинским военным лучше не воевать?

Смысловой вопрос: ради чего? - актуален сейчас в связи с ситуацией на Украине. Нужно собирать научные форумы и конференции по этой проблеме. И не стоит этого бояться, дескать, учёные так раскопают смыслы, что они, наоборот, исчезнут. Мой научный и смысловой анализ показывает, что позитивное смыслостроительство о роли России в судьбе Украины, возможно.





Очевидно, что при решении вышеприведённых проблем российского смыслостроительства на Украине важно учитывать то, каким образом происходит встречное смыслостроительство, проводимое украинской властью и Украиной, направленное против России.

В России и на Украине нужна специальная смыслостроительная операция!





Начинать нужно со СМИ.





Российские СМИ должны писать в формате российского кризисного менеджмента.

Обратил внимание на то, что в связи с СВО большинство критических и оппозиционных статей о современной России, о российской власти, о российской политике и экономике пишутся однобоко. То есть, без критики США и Запада, которые проводят деструктивную мировую политику, экономическую экспансию и негативное влияние на различные страны мира. (Большинство из этих статей, мнений, интервью представлены в интернете и социальных сетях).





В этих однобоких мнениях и статьях нет объективности, равновесия или баланса между критикой Запада и критикой России. По статистике и по моим наблюдениям, большинство этих статей пишутся авторами, которые либо уже проживают за рубежом, либо пишутся авторами, отрабатывающими инвестиции, идущими из-за рубежа.





Есть авторы и эксперты, которые пишут сравнительно объективно, анализируя деструктивно-экономические последствия санкций. И опять-таки, многие из них не берутся анализировать деструктивизм западной и американской системы влияния. Хотя этот западный и американский деструктивизм, политический и экономический амбиционизм уже виден невооружённым глазом, то есть, без применения анализа и исследований.





Как-то обратился лично к одному такому автору, чтобы узнать, почему в его статьях нет баланса и объективности? Оказалось, что причина проста - намного легче садомазохистически копать под своих, под себя, под то, что рядом, под плохое. Писать в конструктивном русле сложнее, особенно тогда, когда страна находится в условиях влияния, направленного на разрушение. Проще наблюдать и расписывать как это разрушение будет происходить.





Вспомнил как во время крушения теплохода "Титаник" главный инженер-разработчик этого гигантского теплохода сказал, что может поэтапно и подробно во времени и пространстве описать как теплоход будет тонуть, но не может ничего предложить, как инженер, чтобы теплоход не затонул. Этому инженеру, как и авторам многих деструктивных статей проще описать крушение, чем спасение.

Сейчас в российских СМИ, мало авторов, которые писали бы в формате кризисного менеджмента и предлагали бы полезные рецепты для возрождения экономики России, для изменения происходящего к лучшему. Их критика — это не рецепты для помощи.





Бездарно критиковать ума не надо.





Есть авторы, которые, казалось бы, не критикуют, но так детально расписывают происходящее, что это может стать рецептами для эффективного негативного влияния на нашу страну со стороны США и Запада, но это уже иная проблема.





Для эффективного смыслостроительства необходимо знать роль США в мире.

«Мы находимся в поворотном пункте истории. На самом деле. Такое случается примерно раз в шесть-восемь поколений»,— сказал американский лидер на заводе по производству противотанковых ракетных комплексов Javelin в штате Алабама.





Помнению Байдена, события наУкраине— «первая реальная битва» между демократией и автократией в современных условиях.





Вот мои размышления на этот счёт.





Миром правит долларовый диктат Гегемона и решается будет ли это так и впредь? Иллюзия власти и извращение сути всех институтов общественного сознания, в том числе, института политики — вот продукт долларового диктата Гегемона.





Мир слушает тексты, которые никакого отношения не имеют к тому, кто их произносит.





Такова эпоха постмодернизма, заправленная симулякрами, фейками и туфтой, работающих на долларовый диктат Гегемона.

Вы ещё не верите в демократию? Если не верите, то диктат Гегемона к Вам придёт, причём без Вашего разрешения.





Автократы в глубине души понимают, что пребывают в иллюзии автократии в силу ограниченности, вызванной диктатом глобального доллара, управляемого Гегемоном.





Попробовать основательно пошатать сложившееся гегемонное мироустройство может только Китай, который скопил в себе пустышки-доллары, которые может выкинуть на мир. Но Китай, вероятнее всего, себя в жертву приносить не станет. Он ничего делать не будет, а лишь молча будет сидеть на берегу реки Мира и ждать, когда, что-то само проплывет мимо него. Это мировой оптимистический проект.





Экономическое расшатывание мира - оптимистический проект, на фоне военного расшатывания мира, идущего к ядерному безумию. Судьба мира будет зависеть от действий, совершившихся обречённой стороной. Поэтому страны мира должны понять, что мир обречён, а не какая-то отдельная страна, которой не должно быть, согласно проекту и диктату Гегемона.





Этап скрыто-манипулятивного влияния в рамках информационной войны США закончился. Начинается явно-открытое влияние, которое может завершиться последним этапом - эксплуатацией.





Нужно провести так смыслостроительство в сознании россиян и украинцев, чтобы не быть жертвами США и Запада!

Кстати, у США и Запада со смыслостроительством всё нормально.





Необходимо признать, что западный мир садомазохистически увлёкся ожиданием санкционного разрушения российской экономики настолько, что забыл про критические и опасные процессы, происходящие на украинском внутриполитическом и экономическом поле. Эти садомазохистические ожидания экономического разрушения России не оправдались. Во всяком случае не произошло того, что ожидалось.





Теперь западный мир наблюдает за собой, за тем, что опасного может произойти с ним? Похоже на то, что садомазохистическое западное безумие в отношении России начинает убавляться, в силу критических и опасных процессов в западной и американской экономике. Прочность западной экономики достаточна. А вот насколько прочна экономика Украины в той ситуации в которую она попала? Насколько эти процессы опасны с точки зрения устойчивости украинской власти, вероятности украинской гражданской войны и протестных движений? Об этом в потоке экономического антироссийского санкционного садомазохизма США и Запад мало задумываются.





Мой экономико-политический анализ показал, что имеет место смысл затягивания СВО, так как деструктивные украинские внутри экономические, внутриполитические и социально-экономические процессы, если им дать волю, могут привести к процессам саморазрушения экономики и политической системы Украины. Таковы условия, в которые попала сейчас Украина, благодаря, СВО. Вряд ли экономическое положение Украины выправится в ближайшее время, даже несмотря на помощь Запада.





Необходимо признать, что затягивание СВО снижает уровень смысла украинцев воевать с Россией. Мотивация украинцев к войне с Россией падает ежедневно. Если боевые действия прекратятся, то все эти мотивы остынут.





Эти брожения в сознании украинцев уже начались. Могут начаться протестные настроения против украинской власти. Пока только война отвлекает от этих протестных процессов.





Теперь все взоры направлены на то, что будет с экономикой Украины, если она не будет воевать. Что будет с властью на Украине? Устоит ли теперь она? Спасет ли её помощь Запада, которую она требует как спасительница Европы?





Задачи смыслостроительной операции россиян, связанные с событиями на Украине.





Выше была обоснована стратегия и цели специальной смыслостроительной операции ( ССО), которая назрела в связи с отсутствием достаточно влиятельных смыслов СВО на Украине. Предложенная мною стратегия ССО могла бы поднять уровень мотивации рядовых россиян и военных.





На мой взгляд, основными задачами (уровнями развития смыслов и мотивов россиян по отношению к происходящему на Украине) являются:





1. Официальное регулярное, убедительное, объективное и правдивое информирование россиян о том, что реально происходит в экономике, военной сфере итак далее. Это должно происходить на понятном уровне. Необходима глубокая работа с текстами с привлечением НЛП и других научных подходов в психологии. То, что происходит сейчас, благодаря телесуфлеру, из которого зачитываются некие военные цифры, недостаточно.

В то же время это должно делаться так, чтобы не наносить вред нашим военным действиям, выражением военных секретов, но понимание логики и смыслов поведения России на Украине должно быть! Нужна оптимальность информации, которая была бы влиятельной, с точки зрения эффективной реализации ССО.

Со стороны власти должны звучать чёткие планы.





2. Необходимо ликвидировать противоречия между поставленными целями и совершаемыми действиями России. Например, соответствует ли то, что Запад и США желает уничтожить Россию, тому, что официальный МИД заявляет, что мы не собираемся менять режим на Украине. Россию хотят уничтожить, но Россия не будет менять режим на Украине? Это противоречие! Таким образом, назрела необходимость создания чёткой понимаемой программы того, что предстоит. Это главная составляющая ССО. Зависание и мутность в этих проблемах опасно.





3. Все вышеприведённые пункты должны стать основой российской идеологии, а не наоборот, так как идеология в России, увы, не сформирована.

Президент РФ 22 февраля сделал попытки обоснования смыслов и целей СВО, но они пока не переварены до конца российским обществом. Тем более, СВО уже переросло в нечто иное! Согласно моему анализу, россияне занимают выжидательную позицию, которая может прекратиться после ухудшения социально-экономического состояния. Это проблема национальной безопасности.









4. С одной стороны, есть эксперты, которые считают, что имеет место демотивация россиян участвовать в боевых действиях на Украине. То есть, власть мобилизована, общество— нет. В этом истоки нерешительности власти на мобилизацию россиян. Именно поэтому необходимо внедрение выдвигаемой мною ССО.

Пока россияне воюют по телевизору, который стоит рядом с полным холодильником.Как эти диванные бои изменятся, если холодильник опустеет? Или как всё изменится в ситуации, когда воевать на Украину уйдут близкие и родственники россиян или они сами уже будут мобилизованы? Это сильно трансформирует смысловые структуры россиян, связанные с поведением России на Украине. Это выведет реализацию ССО на иной качественный уровень.





5. Необходимо признать, что настоящее смыслостроительство в сознании россиян, связанное с Украиной, только сейчас начинается. Это происходит потому, что сейчас весь западный мир, США страны Европы, Америка, Канада, Австралия объединяются всей экономической мощью против России. Это изменяет настроение россиян. Это уже формирует у россиян некие психологические образования, на основании которых произойдёт смыслообразование и может появиться мощная мотивация к решительным действиям, а не к пассивному наблюдению. Но какие это будут действия?





В заключении необходимо признать, что Мир увлёкся извращением смыслов и изоляцией себя от фундаментальных сущностей. Запад и США, если бы была возможность, то готовы были бы изолировать Россию от кислорода, который вырабатывается мировым океаном, но это невозможно согласно законам физики. Россия готова бы убрать из спектра света, жёлтый и синий цвет, но это невозможно опять-таки согласно законам физики.

Нужно защищаться от фейков и симулякров, но не стоит защищаться от реальности.





Таким образом, есть пределы и ограничения на то, что создаётся с помощью так называемых санкций. Эти ограничения связаны с принципиальной невозможностью, связанной с реальностью, фундаментальными законами и принципами. Некоторые эти принципы и фундаментальные сущности явны, как вышеприведённые примеры с кислородом океана и цветами радуги. Некоторые эти принципы и фундаментальные факты скрыты и поэтому будут бить сзади сознания мира, то есть, по «затылку» сознания мира. Будут бить несмотря на желания мира и туфтово-фейковые симулякры, которые отстраиваются постмодернистским миром, формирующим таким образом культуру катастрофы. В основании культуры катастрофы лежит игнорирование и работа фундаментальных законов и принципов природы, отсрочка которых накапливаясь, вызывает неконтролируемую стихию и катастрофу в природе и мировом сообществе.





Эти искусственные мероприятия амбициозного человечества приводят к самоубийству человечества. А если к этому фактору прибавить особенности деструктивного поведения лидеров общества, то эти катастрофические процессы мира способны ускоряться.





Окном для видения скрытых фундаментальных процессов в мировом сообществе является логика и причинно-следственные связи происходящего. Увы! Многое происходящее сейчас в связи с событиями на Украине с каких-то пор стало интерпретироваться в угоду сторон. Возможно, в этом главная суть деструктивной международной политики, но принципы реальности ща такие интерпретации будут бить по затылку мира неожиданно.

Для объективного осмысления происходящее нужно вспомнить о том, кто исторически в мире был агрессором: Запад или Россия? Вспомнить фундаментальный факт Гитлера и Наполеона. Вспомнить фундаментальный факт уничтожения атомной бомбой США городов Хиросимы и Нагасаки в Японии. Это очень простые фундаментальные факты, которые не нуждаются в критике и обсуждении. Это знают все, но почему-то малодушно забывают.





Нужно вспомнить о том, кто первый после Второй Мировой войны начал гонку вооружений и влияние на страны мира под предлогом того, чтобы больше в мире не было того, что сотворил фашизм.





Нужно вспомнить историческую статистику экспансионистского поведения США в мире: во Вьетнаме, в Югославии и др.

Всё это фундаментальные факты, которые раскрывают логику происходящего.

Это, по сути, американская логика происходяшщго дозрела и привела сейчас к тому, что происходит в Украине. Украина стала плацдармом и площадкой войны США и России.





Тогда, когда Украина заявила, что она взяла на себя ответственность спасать Европу и поэтому Запад и весь мир должен ей помогать, она это сделала, понимая суть, то есть осознавая, что является марионеткой США и всей вышеприведённой логики. Украине кажется, что она сама так решила. В действительности, это стало результатом манипуляции США. Украина - марионетка США и уже мыслит на основании установок, привитых США в процессе мощной десятилетней работы.





Таким образом, всё происходящее на Украине развязано не Россией, а США.

Нужно помнить, что авторами культуры катастрофы, согласно западным прогрессивным философам-постмодернистам, являются США. Философы дали на этот счёт глубинное сущностное обоснование феномену США и тому, что они сами себя утопично назначили Гегемоном. Поэтому самодеятельное самонадеянное брюзжание узколобых идеологов США нелепы! Уровень их общей и философской эрудиции низок. И это мы познаём из мировых СМИ. Это шокирует.





Запад и США должны быть осторожными с реальностью и с сущностями, которые ещё никто не отменял. Переиграть реальность с помощью инструмента симулякров не удастся.





В условиях культуры катастрофы и неуправляемой стихии побеждённых не бывает, но США подводят мир к этой катастрофе. Хотя казалось бы, что совсем недавно вся эта опасность понималась миром. Видимо, это понимание было незрелым. Как хотелось, чтобы наконец-то мир пришёл к зрелому пониманию, в рамках которого в мире не должно быть аристократических и элитных субъектов международного права и стран, не говоря уже о всяческих Гегемонах и лидеров держав! В эпоху постмодернизма любой субъект важен для выживания всей планеты. Всё мы связаны и с каких-то пор "безобидный взмах бабочки на одном земном полушарии может вызвать бурю на другом".





Без осмысления и понимания вышеприведённых положений, никакие мероприятия, направленные на разрешение современной проблемы, образовавшейся в связи с ситуацией на Украине, будут бесполезными.





США бесполезно надеяться на то, что в их руках находится машина мощного тиража фейков и симулякров. Культуру катастрофы не обманешь. Реальность не отменишь. Продавать пустоту долго не удастся.













Доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета,

кандидат психологических наук,

заслуженный работник культуры РТ

Рамиль Гарифуллин