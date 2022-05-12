Польша и "дочки" Газпрома в Германии перестали получать газ из РФ

Санкции, которые Россия 11 мая ввела против владельца польского участка газопровода "Ямал-Европа", означают запрет для "Газпрома" использовать мощности этого трубопровода, то есть российский газ не будет идти транзитом через Польшу.

Российские поставки газа непосредственно в Польшу были прекращены 27 апреля, после чего Польша получала газ реверсом из Германии.

Теперь немецкие дочерние предприятия Газпрома (которые германское правительство взяло под свой контроль) больше не будут получать газ из России. Германское правительство намерено это компенсировать "за счёт других источников", однако спотовые цены на газ в Европе уже выросли более чем на 20% относительно уровня закрытия предыдущего дня.



