 

Томский, кировский, рязанский, саратовский губернаторы и марийский глава уйдут в отставку

 

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение оставить пост главы региона на том основании, что ему исполнилось 65 лет и "нужно давать дорогу молодым".

Губернатор Кировской области Игорь Васильев сообщил, что покидает свой пост "в связи с приближением окончания срока полномочий в должности губернатора" и "продолжит работу на федеральном уровне".

Губернатор Рязанской области Николай Любимов не будет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что досрочно покидает свой пост и не будет выдвигаться на очередной срок.

Марийский глава Александр Евстифеев попросил президента РФ об отставке "в связи с истечением срока полномочий". 



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APN.ru