Россия не испытывает недостатка в боеприпасах

"Если верить всему, что говорят по ту сторону, ракеты у России должны были закончиться уже в марте. Но почему-то не закончились. Оборонно-промышленный комплекс поставляет нашей армии всю необходимую номенклатуру ракет в требуемых объемах...

Запасов современных высокоточных ракет и боеприпасов хватит, чтобы выполнить все поставленные перед Вооружёнными силами России задачи".