 

Россия не испытывает недостатка в боеприпасах

По словам вице-премьера Юрия Борисова, оборонно-промышленный комплекс РФ в полном объеме закрывает потребности Минобороны в высокоточных ракетах, запасы также имеются. 
"Если верить всему, что говорят по ту сторону, ракеты у России должны были закончиться уже в марте. Но почему-то не закончились. Оборонно-промышленный комплекс поставляет нашей армии всю необходимую номенклатуру ракет в требуемых объемах... Запасов современных высокоточных ракет и боеприпасов хватит, чтобы выполнить все поставленные перед Вооружёнными силами России задачи".

 


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APN.ru