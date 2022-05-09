В Варшаве напали на российского посла

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В Варшаве на посла России в Польше Сергея Андреева и его супругу, а также группу российских дипломатов, напали, когда они возлагали венок на кладбище советских воинов. Люди с украинскими флагами облили их красной краской и заблокировали проход к мемориалу -- при полном отсутствии польской полиции. 
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау как бы выразил по этому поводу сожаление и сказал, что "этого не должно было произойти", но тут же добавил, что "понимает эмоции людей, которые совершили это нападение".
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APN.ru