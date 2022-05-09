В Варшаве напали на российского посла

В Варшаве на посла России в Польше Сергея Андреева и его супругу, а также группу российских дипломатов, напали
, когда они возлагали венок на кладбище советских воинов. Люди с украинскими флагами облили их красной краской и заблокировали проход к мемориалу
-- при полном отсутствии польской полиции.
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау как бы выразил по этому поводу сожаление и сказал, что "этого не должно было произойти", но тут же добавил
, что "понимает эмоции людей, которые совершили это нападение".