Переход к "зелёной экономике" потребует 550 млрд евро в год в течение десяти лет

ЕС не сможет осуществить запланированный переход к «зелёной» экономике к 2025 году, зато в 2022 году из специального фонда «ЕС нового поколения», предназначенного для восстановления стран после пандемии, на это будут выделены значительные средства (30% фонда, но их всё равно не будет достаточно). Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони оценил стоимость перехода в 550 миллиардов евро в год в ближайшие десять лет.

Россию также тянут в "переход к зелёной энергетике", мотивируя это тем, что "иначе страна может остаться на обочине развитого мира".



