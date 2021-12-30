Социогнозис: краткое изложение. Ч. 2.

Во втором выпуске краткого изложения Социогнозиса показана специфика развития человеческой истории (цикличность, неофеодализм), то, что помогало людям сохраняться на протяжении исторического пути ( коллективы выживания). А также то, что может помочь нам в нынешних условиях.

Оглавление.

Неофеодализм в истории и футурологии

Русскость - ответ разочаровавшимся

Коллектив выживания

Коллективы выживания: классификация

Как создавать коллективы выживания?

Семейная жизнь





Неофеодализм в истории и футурологии

Можно ли назвать эпоху мезолита первым «феодализмом» в истории, феодализмом без приставки «нео-»? Если понимать под «феодализмом» эпоху уменьшения человеческих коллективов, упрощения общественного устройства, которые, однако, привели к ярким инновациям в разных сферах жизни, - то, безусловно, да!

Но, возможно, первым феодализмом было, например, прохождение человечеством эпохи резкого снижения численности после извержения вулкана 70 тыс. лет назад. Но о столь отдаленных эпохах судить пока ещё затруднительно.

Во многих культурах неолита и меднокаменного века (энеолита) вновь развились крупные, многолюдные сообщества. Которые при переходе к эпохе бронзы также могли испытать дробление и минимализации одновременно с развитием новых технологий. Позже на их основе вновь укрепились крупные иерархические сообщества, такие, как Древний Египет.

После падения цивилизаций бронзового века наступил Долгий железный век с его автономными общинами и постоянными войнами. В рамках этой эпохи возник античный полис.

Поздняя античность на некоторое время восстановила некоторые аспекты «бронзовых» цивилизаций: сравнительный комфорт для части населения «цивилизованного мира», значительная роль торговли, сакрализация власти и пр.. При этом в обществе господствовало уже другое мировоззрение: абстрактная философия, монотеизм.

Но в период средневековья в Европе вплоть до раннего Нового времени возобладали традиции Долгого железного века: партикуляризм, большая политическая роль местной самоорганизации и мощных структур военного характера и пр. Но при сохранении основной специфики предыдущей эпохи в интеллектуальной и духовной сфере.

Но в гораздо большей степени традиции бронзового века нашли своё воплощение в Новое время: крупные государства, основанные на централизованной разветвлённой инфраструктуре, культ живых и умерших правителей и пр. Однако сложившиеся в т.н. Осевое время (несколько веков до и после нашей эры) религиозные и философские доктрины сохраняли своё значение.

В будущем роль самоорганизации, внеэкономические социальные факторы могут сблизить общество с таковыми периода долгого железного века (неофеодализм, новая античность). Возможный минимализм в технике и искусстве, экономическая и техническая самодостаточность малых коллективов может сблизить его с мезолитом. В то время как ослабление и деградация религиозных и философских систем Осевого времени может возвратить духовную жизнь общества на уровень эпохи бронзы и более ранних эпох. В частности, привести к реальному обожествлению некоторых людей, вещей, предметов.

Современная техника, и в особенности искусственный интеллект, с одной стороны, увеличивают возможности власти в её контроле над людьми. С другой стороны – увеличивают возможности отдельного человека или малой группы людей. Техника – основная причина неопределённости будущего и его отличия от предыдущих эпох.

Можно возразить, что эта концепция европоцентрична. Однако для многих других территорий земного шара также характерны свои циклы, в рамках которых эпохи крупные сообщества чередуются с периодами раздробленности, минимализации человеческих сообществ, иногда – резкого падения численности населения. И для периодов единства, и периодов раздробленности могут быть характерны различные инновации.

Эту концепцию можно толковать как циклизм в масштабах всей человеческой истории (смена периодов, отсутствие прогресса) либо вписать «внутрь» теории прогресса (развитие по спирали). Какой из вариантов верный – покажут наблюдения.

Циклические концепции исторического процесса были хорошо известны ещё историкам древности. Вот как описываются циклы развития общества в концепции древнекитайского историка Сыма Цяня: «Итак, «чжун» (прямодушие), «цзин» (почёт) и «вэнь» (культурность) является, как считал Сыма Цянь, тремя китами, на которых основывается жизнедеятельность народа на протяжении всего цикла его исторического существования. Течение же процессов, которые образуют этот цикл, обуславливается неизбежной сменой основ исторической жизнедеятельности народа. Неизбежным же это изменение становится постольку, поскольку власть, основанная на одном из принципов, в конце концов обязательно перерождается в результате трансформации согласно соответствующему ей принципу. Так, прямодушие, искренность — «чжун», гипертрофируясь, как принцип политической власти и становясь самоцелью, неизбежно вырождается в то, что Сыма Цянь обозначил как дикость — «э». Соответственно и власть, которая стремится руководить, опираясь лишь на прямодушие, хочет она того или нет, приходит к тому положению вещей, которое обрекает людей на дикость, и в конечном итоге — на деградацию общественного строя, что остро ставит необходимость перехода к другому строю, основанному на принципе уважения.

Однако свои «подводные камни» имеет и принцип почтительности «цзин». Вырастая из одного из наилучших инстинктов человеческой природы — инстинкта почитания (прежде всего родителей), почтительность, в процессе формирования органического общества, начинает в своей эволюции переориентироваться на закон, власть, правителя. И в этом должна быть разумная мера. Если почтительность «цзин» трансформируется в суеверие, обожествление того, кто подобного не стоит, другими (более современными) словами, в появления культа личности, то это обуславливает наступление социального хаоса и в дальнейшем приводит к насущности перехода к следующему уровню социального устройства, который исходит из принципа «вэнь» — культурного начала, цивилизованности.

Но и принцип «вэнь» амбивалентен по своей сути. Безоглядное следование ему и его продвижение как единственно правильного и универсально действующего, вызывает господство в обществе уже не подлинной культуры, а её суррогата — формальной, нежизненной, можно сказать схоластической «псевдообразованности» и «псевдоучёности». В отношениях же между людьми преувеличение реальной роли культурного начала приводит к нарушению добрососедских, естественных связей, приглушает, а то и вообще элиминирует в них простоту, искренность, непринуждённость, сердечность. Гипертрофируясь, культурность оборачивается фальшью, постыдностью, суррогатностью. Но чтобы выбраться из этого, казалось бы, тупика, чтобы спасти человека и общество от этой неподлинности, нет, по мнению Сыма Цяня, ничего лучшего, чем вернуться к прямодушию. Цикл замыкается» (1).

Древнегреческий историк Полибий (200–120 до н. э.) и Посидоний (135 – 51 до н. э.) разделяли тоже идеи цикличности и регресса. Полибий сформулировал учение о циклической смене государственных форм, согласно которому монархия (власть религиозного, нравственного начала в обществе), теряя свое духовное содержание, может выродиться в тиранию; тирана свергает аристократия (власть качественного начала, лучших людей), которая в свою очередь вырождается в олигархию, власть узкой, ограниченной группы самых сильных или богатых; демократия же, являющая собой – как протест против олигархии – торжество количественного начала превращается в охлократию, означающую господство толпы. В этих условиях принципиальные люди начинают стремиться к неограниченной личной власти и, в результате, возникает власть одного. Круг замыкается и все повторяется вновь.

Исторические циклы укрупнения - усложнения и минимализации - упрощения, выявленные арабским учёнымXIV- начала XVстолетия Ибн Хальдуном, характерны для разных регионов земли. Но их сравнительно быстрая смена, неразвитость стадии «модерн-постмодерн», длительность «неофеодализмов» характерна именно для Востока.

Итальянский философ Джамбаттиста Вико XVII-XVIIIвв. считал, все народы в последовательно проходят три стадии развития

«Божественную» эпоху (безгосударственную при господстве жречества) Примерно соответствует архаике

Героическую эпоху (отображенную в героических эпосах) Примерно соответствует переходу от архаики к модерну.

Человеческую эпоху (описанную в традиции историографии). Примерно соответствует зрелому и позднему модерну, постмодерну

Государство возникает в героическую эпоху как система аристократического правления. Ее сменяют представительная монархия или демократия в эпоху человеческую – эпоху «естественной справедливости».

Достигнутое прогрессивное состояние общества, по Вико, необходимо сменяется стадией упадка к первоначальному положению. Практически полностью соответствует неофеодализму.

При этом Вико справедливо полагал, что степень разрушения предшествующего общественного организма тем значительнее, чем более высокий уровень зрелости и совершенства был им достигнут (2).

Известный экономист Дж. К. Гелбрейт, который ввёл в 1961 г. в оборот термин неофеодализм, описал его очень важную особенность. Это- частная власть. Власть частных лиц и структур, не имеющих статуса государственных учреждений. Формы частной власти разнообразны, а её носители – непредсказуемы.

Говоря о футурологии неофеодализма, надо помнить, что данное явление - не только (и не столько) жесткая социальная иерархия и «кастовый строй», «беззаконие». Это исчезновение социальных институтов индустриального - постиндустриального общества (бюрократии, системы образования, дорогой и большой армии, массовой культуры и искусства и других). Эти институты во многом заменит хайтек (но где-то обойдутся и без него, возможно появление технически отсталых сообществ). Неофеодальный уклад жизни может основываться бесправии «низов», которых власть непрерывно контролирует в режиме реального времени. Где-то "верхи" вообще попытаются обходиться без "низов".

Но неофеодальное общество может основываться и на прямой демократии. И на различных сочетаниях выше названных полюсов. Например, где-нибудь и когда-нибудь прямая демократия может соединиться с наследственной монархией (как гарантией против захвата власти диктатором).

Значимость самоорганизации, внеэкономические социальные факторы могут сблизить неофеодальный уклад с обществами «долгого» железного века, который включает в себя Античность и Средневековье. Возможный минимализм в технике и искусстве, экономическая и техническая самодостаточность малых коллективов может сблизить его с мезолитом. В то время как ослабление и деградация религиозных и философских систем Осевого времени может кое-где возвратить духовную жизнь общества на уровень эпохи бронзы и более ранних эпох. В частности, привести к реальному обожествлению некоторых людей, вещей, предметов. А где-то может возродиться религиозность, сходная со средневековой.

Все эти воплощения неофеодального уклада могут как существовать одновременно, так и сменять друг друга на некой территории.

Надо помнить, что это разнообразие может быть унифицировано, сведено на некоторое время к нескольким шаблонам. Или наоборот. Всё может быть! Надо о талебовском чёрном лебеде. Что-то случилось - и одни линии вероятного развития пресеклись, открылись новые.

Примечания





Русскость - ответ разочаровавшимся

В последние несколько лет, а особенно последние года два среди патриотов распространилось разочарование в русском народе, порой даже переходящее в русофобию. Но чаще просто начинают похваливать восток и запад, использовать элементы либеральной риторики и пр.. Некоторые претензии к русским и похвала представителей других народов опираются на реальные факты, другие – нет. Но сами они также бессмысленны, как и прошлое превознесение русских. Особенно в условиях погромов и всплеска варварства, который последовал за гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

Я никогда не считал русский народ идеальным. Но и некогда не принижал достоинств нашего народа. Русские - великий народ, у которого есть свои достоинства и недостатки, разумеется, вторые – продолжение первых. Причём русский народ внутренне крайне разнообразен.

Да, русские переживают эпоху упадка, который, так или иначе, затронул большую часть человечества. О его причинах написано очень много. Но даже в условиях тотального упадка русский человек имеет шанс создать для себя или найти коллектив выживания, который поможет в жизни лично ему. Но чаще всего – укрепить уже существующий. И сам человек получит возможность помогать симпатичным ему людям. Далеко не каждый подходит для Вашего коллектива выживания, и Вы подходите не для всех. Но русских пока достаточно много и они разные. Так что шанс есть.

Среди представителей других народов также есть немало прекрасных (во всех смыслах слова и безо всякой иронии) людей. Но подходят ли они Вам и Вы им как постоянный, полноценный участник коллектива выживания? Шансов во много раз меньше…





Коллектив выживания – минимальная группа людей, могущих совместно обеспечить своё существование, пользуясь услугами посторонних в минимальной степени. Основная цель коллектива выживания — культурное и физическое самосохранение и воспроизводство. Коллектив выживания - частный случай контактной группы. Это - характеристика коллектива выживания как идеального типа. На деле реальные коллективы выживания чаще всего активно сотрудничают друг с другом в рамках сетей коллективов, выполняет только часть функций, необходимых для поддержки членов коллектива.

Другая важная характеристика коллектива выживания – это коллектив, посредник между семьёй (отдельным человеком) и обществом в целом (народом, государством). Коллектив выживания амортизирует давление на человека государственных и прочих структур, помогает человеку защититься от произвола сильнейших, пережить трудные времена, экономические и социальные кризисы и пр..

Коллектив выживания требует от человека соблюдения неких установленных в нём моральных норм, совместной деятельности на благо всего коллектива и других его членов.

Коллективы выживания, как правило, объединены в какие-либо более крупные структуры, например, этносы, церкви. Эти объединения строятся, помимо всего прочего, на основе солидарности, общности интересов.

Существует масса различных традиционных видов коллективов выживания. Это группы, организованные по родственному и территориальному принципам, религиозные сообщества. Известны как традиционные, так и модерные виды коллективов выживания, такие как территориальные органы самоуправления и самоорганизации. При этом коллективы выживания отличаются от других видов самоорганизации стабильностью, они чаще всего существуют на протяжении жизни нескольких поколений. Различные «краткосрочные» виды самоорганизации могут со временем превратиться в коллективы выживания, но не обязательно. Специфика современной ситуации в том, что традиционные коллективы выживания в среде европейских народов (в том числе и русского) ослаблены и малоэффективны.

Коллективы выживания и политические структуры различны по своей сути. Главная цель коллектива выживания – защита интересов его членов. Настоящая политическая структура должна иметь цели более значимые, чем интересы её членов. Политические структуры должны поддерживать и защищать коллективы выживания. Те, в свою очередь, в обмен на помощь должны поддерживать политические структуры, иногда поступаясь ради них некоторыми своими интересами.

Смешение функций этих социальных весьма вредно. Если политическая структура становится коллективом выживания для небольших (ой) групп лиц, это приводит к коррупции и развалу структуры на отдельные элементы. А чрезмерная идеологизированность коллектива выживания, подчинённость его внешним целям может легко привести к забвению главных целей – выживания, физического и культурного воспроизводства, и, в конечном счёте — к его гибели.

Коллектив выживания также не является коммерческой структурой, нацеленной в основном на получение прибыли.

Коллективом выживания не могут быть сообщества, пользу из которых извлекают лишь некоторые из их членов.

Изучение коллективов выживания.

Научные исследования в рамках концепции коллективов выживания могут быть очень разными. Например, направленными на выявление их локальной специфики (преобладания родственного либо территориального начала, роль конфессионального фактора, их взаимодействие; уровень разветвлённости сетей коллективов, специфика взаимодействия с государственными и потестарными структурами, другими видами самоорганизации, степени сохранности). Очень важно установить степень автономности коллективов выживания и их сетей, набор выполняемых ими функций. Важно понять роли лидера и большинства членов коллектива выживания, а также принципы разделения – слияния коллективов, создания новых. Коллективы выживания изучаются в рамках социологических и этнологических / антропологических исследований местных институтов семьи и устойчивых общинных структур, (например, комплекс концепций общинных исследований (сommunity studies)), методики изучения функционирования социальных сетей с акцентом на их гибкость и изменчивость (social network), локальной и семейной истории. Немаловажен и психологический аспект.





Коллективы выживания: классификация

Коллективы выживания делятся на родственные – группы более или менее близких родственников, иногда включающие и неродственников.

Территориальные – чаще всего люди, живущие в одном поселении или непосредственно по соседству друг от друга, или в пределах одной, чётко очерченной территории, не образующей единое поселение.

Религиозные коллективы выживания – это группы последователей одной и той же религии. Они сходны или с территориальными коллективами выживания, или с мужскими союзами.

Классический пример кровнородственных коллективов выживания – семейные объединения народов Сибири и североамериканских индейцев.

Территориальный коллектив – славянский хутор или маленькое село.

Религиозный коллектив – старообрядческая община, общины протестантов-диссидентов.

При этом очень часто один и тот же коллектив выживания сочетал черты разных типов. Нередко русская поземельная община была ещё и церковным приходом. В период модерна «традиционные» коллективы выживания разрушаются, нередко – целенаправленно (уничтожение русского крестьянского мира).

В некоторых случаях роль коллективов выживания временно выполняют различные мужские воинские, религиозные сообщества и пр..

Некоторые черты коллективов выживания восприняли функциональные элементы «нового общества. В эпоху модерна продолжали сохранять значимость религиозные коллективы выживания, хотя светская идеология их существенно потеснила. Коллективы выживания продолжали сохраняться до второй половины XXвека в среде русской эмиграции, так же как и другие этнические диаспоры-землячества.

В эпоху постмодерна функциональные элементы «цивилизованного» общества лишаются остатков сходства с коллективами выживания. Общество атомизируется, и отношения в коллективах обезличиваются. В целом коллективы выживания охватывают меньшинство общества.

В некоторых случаях роль коллективов выживания временно выполняют различные субкультурные сообщества и пр..

При переходе от постмодерна к неофеодализму о коллективах выживания вспоминают и обычные граждане. Очень часто они создаются по принципу наличия одного общего интереса – признака. Это временный (целевой) коллектив (в соответствии с классификацией Л. Н. Гумилёва – консорция). В случае появления спаянного коллектива, сильного лидера (или лидеров), успешной деятельности коллектив может постепенно начать охватывать разные стороны жизни его членов.

Появляется всё больше и изначально постоянных коллективов выживания.

Коллективы выживания объединяются в сети коллективов, относительно регулярно взаимодействующих друг с другом. Пример такой сети - чеченский тейп сочетает в себе кровнородственные и территориальные принципы (точнее, эволюционировал от территориально-родственной к родственной общности).

Весьма важно различать сложносоставные коллективы выживания от их сетей. Например, является ли селение коллективом выживания или сетью коллективов? Элементы сети коллективов выживания относительно легко взаимозаменяемы. Например, группа родственников может перебраться из одного населённого пункта в другой. Членство в коллективе выживания сменить достаточно трудно, иногда почти невозможно. К тому люди, принадлежащие к одному и тому же коллективу выживания, пусть даже крупному и сегментированному, знакомы друг с другом, регулярно контактируют. Для сети коллективов выживания это не обязательно.

И тем, не менее, границы между сетью коллективов выживания и сегментированным коллективом выживания могут быть довольно зыбкими. Особенно, когда речь идёт о территориальных коллективах выживания.

Также в ряде случаев могут быть весьма условны границы между территориальными коллективами выживания и их сетями и местным самоуправлением.

Например, бушмены живут группами, состоящими из нескольких семей….Традиционная организация сан состоит из нескольких уровней. Начало она берёт из нуклеарной семьи, затем она поднимается на уровень общины, затем на уровень объединения общин (1). …

Общественная организация айнов в XVIII—XIX вв. была атомарна, не выходила за пределы посёлка (котан) из 10—15 домохозяйств, образовывавшего соседскую общину с выборным старшиной. В структуру общины включались представители разных патронимий, старшинами становились главы наиболее многочисленных, зажиточных и патронимически престижных семей (2).

Так в целом выглядят наиболее простые формы социальной организации, основанной на коллективах выживания. Они по-разному «цитируются» в разные эпохи и в разных культурах, в том числе и наиболее развитых:

Низший уровень территориально-административного деления в Швейцарии — община (нем. гемайнде, общее количество: 2212). Общины, как и кантоны, имеют свои сферу компетенции, которые включают в себя:

учёт населения;

взимание налогов (федеральных, кантональных и местных коммунальных);

социальное обеспечение;

служба местной полиции;

здравоохранение;

организация школ.

В состав Швейцарии входят 26 кантонов. Каждый кантон состоит из нескольких общин,

Именно коллективы выживания, чаще всего объединённые в двухуровневую структуру, объединённые в сети (которые могут быть организованы на разной основе, которая сравнительно легко меняется), обеспечивают физическое и культурное воспроизводство народов. Когда как многие другие функции обычно в развитом обществе выполняет государство.

Примечания





Как создавать коллективы выживания?

Чтобы создать коллектив выживания, совершенно не обязательно напрочь отрицать современное общество и мечтать жить при феодализме. Надо просто уметь сообща эффективно решать общие для нескольких человек проблемы, тем более что никто и никогда особо «при феодализме» жить и не хотел. Люди просто пытались выжить и сохранить как можно больше из «добрых дофеодальных времён» и, ориентируясь на практические нужды, строили феодальное общество. Это наглядно показал опыт бывших западных провинций Римской империи.

Какой стереотип поведения, какие нравственные ценности способствуют созданию коллективов выживания?

Кто может создать коллективы? Люди, у которых есть свои. У многих русских нет настоящих «своих» ни среди кого. Есть некий суррогатный набор людей, их заменяющий, или и того нет.

Свои – это люди, которым вы действительно нужны, которые готовы вам помогать (ради вас самих, а не ради собственной выгоды) и чем-то жертвовать ради вас.

Таким людям надо прощать очень и очень многое, даже то, что они вообще не очень хороши и приятны. Взаимодействуя с ними, не стоит сильно тянуть одеяло на себя, а также надо быть готовым всегда им помочь, открыть свой кошелёк и пр.

Есть люди, приятные вам во всех отношениях, и вы им приятны. Но они в случае чего ради вас и пальцем не пошевельнут. На таких рассчитывать не стоит …

Иногда нет возможности объединить «своих» в единый коллектив. Они очень разные и друг с другом им делать нечего…

Но иногда это сделать можно, тогда своих надо собирать по возможности вместе, общаться, добиваться взаимного доверия и начинать сообща решать проблемы каждого в отдельности, срочно занять денег помимо ростовщиков, посоветовать клиента, работодателя, как-то помочь с ремонтом или строительством – глядишь, и коллектив выживания сформируется…

Лучше всего просто без лишних заморочек укреплять отношения с надёжными родственниками и друзьями. Условия нашей жизни делают это всё более необходимым. В среднем среди таких людей более всего походящих для создания коллективов выживания.

Все эти рекомендации – для обычных, нормальных людей, которые думают, прежде всего, о себе.

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Основа самоорганизации – добиваться каких-то насущных и действительно нужных целей сообща, пусть самых простых и обыденных, но тех, в которые действительно хочется вложиться и так отрабатывать принципы взаимодействия. Например, кассы финансовой взаимопомощи, сообщества молодых матерей, помогающих друг другу ухаживать за детьми, объединения жильцов, объединившихся для благоустройства дома, двора и облегчения оплаты тарифов ЖКХ. Целей для таких объединений может быть множество. Их создание – первый этап в возрождении сети русских коллективов выживания.

Здесь речь шла о временном (целевом) коллективе выживания (консорции), сообществе людей, ставящих перед собой некую конкретную цель, достижение которой их и объединяет.

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Следующий этап – перерастание временных (целевых) коллективов выживания (консорций) в постоянные коллективы выживания (конвиксии), в которых люди объединены множеством видов связей и вступают в различные отношения по самым разным поводам. У них множество общих целей, их сплачивают соседские, дружеские, родственные связи. Постоянные коллективы выживания и членство в них существуют на протяжении многих поколений и веков.

Переход от временного (целевого) коллектива (консорции) к постоянному коллективу (конвиксии) весьма непрост, особенно для современного русского человека. Для него необходим ряд условий, как «положительных», так и «отрицательных». Положительная составляющая – успешность временного коллектива. Это, прежде всего, – способность добиться поставленной цели.

Однако достижение поставленной цели может привести и к быстрой ликвидации коллектива. Необходимо появление цели раз за разом: Например, защитили права одного автолюбителя, через некоторое время – другого. Или взамен старой цели появляется новая: защитили права автолюбителя, теперь защищаем парк от застройки.

Ещё важнее групповая солидарность и дружеские чувства помимо всяких целей. Людям не хочется расставаться, есть прямая необходимость быть вместе или наоборот. И даже если условия жизни коренным образом изменились, люди остаются вместе, приспосабливаются к этим условиям сообща, а не каждый по отдельности.

Для успешных целевых коллективов также характерны сильные и эффективные лидеры, которые при этом не ставят себя выше интересов коллектива как такового.

Конечно, эти условия достаточно многочисленные и жесткие. И вряд ли большинство временных (целевых) коллективов выживания смогут напрямую перерасти в постоянные, но у побывавших в них людей появится опыт самоорганизации и коллективных действий.

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Можно назвать три этапа образования сети русских коллективов выживания. Сначала – создание временных (целевых) коллективов (консорций) – объединений ради достижения конкретной цели, перерастание временного коллектива в постоянный, множественность целей и связей, крепкие узы и постоянная близость, существование сообщества в течение многих поколений. И целевые, и постоянные коллективы могут и должны объединяться в разветвлённые сетевые структуры.

Конечно, коллективы выживания тяготеют к автономности и достаточно плохо приспособлены к объединению в общегосударственные и общенациональные сети. Самодостаточность и закрытость – основная характеристика коллектива выживания.

Но слишком замкнутый и асоциальный коллектив выживания может по-настоящему эффективно существовать только в условном замкнутом пространстве. В реальном мире он рискует, например, в экстренной ситуации не получить помощи извне, страдать от избытка близкородственных браков. К тому же подобный коллектив может превратиться в тоталитарную секту.

Коллективы выживания почти всегда объединяются в «локальные сети» с соседними, близко расположенными коллективами или близкими идейно, пусть даже находящимися на другом континенте.

Такие локальные сети успешно создавались русскими, например, казачьи войска или система связи и координации старообрядцев одной местности, или старообрядцев одного согласия в разных местностях.

Так же коллективы выживания должны участвовать в деятельности на благо локальной территории и государства, например, помогают поддерживать деятельность объектов инфраструктуры (школ, больниц, дорог и пр.).

Создание коллектива выживания: важные моменты

1.Некие люди начинают совместно решать свои насущные проблемы. Прежде всего, это люди, которые хорошо знают друг другу и могут друг на друга положиться. Коллективы выживания лучше всего создавать на основе личной привязанности и практической потребности людей друг в друге.

2. Человек должен решить, хочет ли он быть членом коллектива выживания – сотрудничать с некой малой группой людей в самых разных обстоятельствах и в течении неограниченно долгого времени. Либо ему больше подойдут менее тесные формы сотрудничества с этой группой людей (в отдельные периоды / период времени, в некоторых ситуациях и пр.). Также коллектив выживания должен оценивать и отдельного человека. Долгое непонимание целей и взаимных ожиданий может привести к печальным последствиям.

3. Лидеры.

Лидеры крайне необходимы как инициаторы создания коллектива выживания, на первом этапе его жизни. Далее роль лидера должна несколько упасть.

Лидер должен активно проявлять себя в случае возникновения трудностей или резких перемен. Тогда же мнение большинства значит больше, чем мнение меньшинства. Когда всё идёт нормально, лидер должен самоустраняться от ряда своих функций. Тогда повышается роль отдельных членов коллектива, малых групп внутри него.

Повседневные, мелкие вопросы должны решаться без участия лидера. Отдельные члены коллектива должны быть достаточно ответственны и самостоятельны.

Лидеры могут и должны меняться. На начальном этапе существования нужен инициативный, пробивной лидер. Далее может возрасти нужда в лидере — миротворце и дипломате. Должна существовать возможность коллективного руководства, смены лидера в связи с изменением ситуации, возвращения прежнего лидера.

4. Помимо лидеров большую пользу могут принести люди, не являющиеся лидерами, но пользующиеся заслуженным авторитетом; люди, выделяющиеся своей компетентностью в различных вопросах, важных для коллектива.

5. В коллективе выживания ничто не должно быть чрезмерным: ни власть лидера, ни власть большинства, ни свобода отдельных членов и малых групп внутри коллектива.

6. Все члены должны быть способны «работать в команде» и уметь добровольно действовать на благо других.

7. Для жизни в коллективе выживания необходимо чёткое осознание, как своих прав, так и обязанностей; умение как подчиняться, так отстаивать свою точку зрения. Это весьма непросто.

8. В коллективе выживания люди реализуют самые разные свои потребности, не только «решают проблемы» но и отдыхают, общаются.

9. Отсечение от коллектива дармоедов и интриганов. Последние пытаются занять в коллективе высокое положение, но не способны выполнять соответствующие обязанности.

10. Эффективное погашение конфликтов; если кто-то действует на благо коллектива и его членов, то вправе рассчитывать на обязательную ответную помощь. Внутри коллектива должно быть комфортно.

11. Для коллектива выживания очень важна отработанная система сравнительно бесконфликтного отпочкования новых коллективов, в результате чего на основе коллектива в перспективе может возникнуть сеть.

12. Один из злейших врагов коллективов выживания – несоответствие мечтаний реальной практики. Коллектив выживания крепок, когда ожидания, возлагаемые на него участником, максимально конкретны и не чрезмерны. Они и требования к другим членам коллектива должны основываться не на абстракциях и чувствах, а на наличии / отсутствии конкретного набора фактов и поступков.

Это, прежде всего, регулярное получение и ответное оказание поддержки, достижение какого-либо конкретного результата, и осознание возможности получать подобный результат впредь при выполнении своих хорошо известных обязанностей.

Среди тех, у кого быстро меняются потребности, цели и интересы, создавать стабильные коллективы выживания действительно трудно.

13. Для распределения функций внутри коллектива и укрепления внутри коллективных связей необходимо использовать методы современной практической психологии.

Для ранних этапов становления части коллективов и его видов деятельности коллектива может помочь некоторые психологические методики "тим-билдинга", в частности, разделение некоторых функций внутри коллектива по психотипам.

Но в целом для жизни сложившегося коллектива выживания важна семейная психология, т.к. в коллективе выживания между его членами складываются постоянные отношения, так или иначе затрагивающие частную жизнь человека. Пусть даже коллектив выживания не всегда является семьёй в узком смысле слова.

14. Малознакомый коллектив выживания.

Прежде чем присоединиться к какому-либо коллективу выживания (точнее, структуре, которая кажется ему коллективом выживания) человек должен собрать о нём как можно больше сведений и рассмотреть варианты сближения с другими людьми. Возможно, они подойдут ему больше. Иначе человек рискует потерять больше, чем приобрести.

(Речь здесь идёт о малознакомом человеку коллективе, который достаточно охотно включает в себя новых людей).

А в сложившийся нормальный коллектив выживания новому члену вступить непросто, так как в нём больше всего ценят, надёжность, предсказуемость, личностную совместимость. Туда обычно никого не зазывают …

Т.е., создавать коллектив лучше самому с хорошо знакомыми людьми.

15. Коллектив выживания должен уметь быстро мобилизовать свои ресурсы в случае трудностей, возникающих у его членов. При этом не факт, что члены коллектива должны постоянно находиться рядом, делать всё вместе, иметь общие материальные ресурсы и пр.. В некоторых группах такое единство может лишь порождать разногласия и злоупотребления. В других же максимальное единство участников коллектива может оказаться полезным. Особенно, если достаточно серьёзные трудности возникают регулярно. Всё зависит от конкретных людей и обстоятельств.

16. Умение выйти из поля влияния постмодернистского общества, которое, возможно, будет существовать уже только в воображении; выработка иного стереотипа поведения в сочетании со способностью находить союзников.

17. Желательно, чтобы коллектив выживания предоставлял «основному» обществу какие-либо важные услуги, в обмен на которые общество предоставляет им другие.

18. Для создания жизнеспособных коллективов выживания и их сетей очень важно избегать общения сверх необходимого со многими людьми. Важно умение обмениваться услугами дистанционно, через посредников. Это в т.ч. эффективный метод избегания конфликтов.







Семейная жизнь

Нормальное устройство современной русской семьи.



В семье должен быть лидер. Лидерами современных русских семей могут быть деды и бабки, мужья и жены, взрослые дети. Но чаще мужчины и женщины средних лет.



Главным для лидера является твёрдый характер в сочетании с практическим умом и гибкостью, чувством справедливости и объективности. Размеры русской семьи должны определяться, исходя из количества родственников, могущих уживаться друг с другом и готовых добровольно признавать авторитет лидера. Семья члены семьи не обязательно живут все вместе, степень участия в жизни семьи может быть различной и определятся,

исходя из взаимных интересов и психологических качеств. Но даже живущий одиноко человек должен так или иначе поддерживать связь с какой-либо родственной группой.



Отношения в семье должны строиться, исходя и соотношения прав и обязанностей. У кого больше обязанностей или они сложнее или важнее, у того больше и прав. В семье по возможности не должно быть халявщиков. Безвозмездно пользоваться услугами других могут только самые маленькие дети, совсем уж немощные инвалиды и старики.



Нормальная жена.

Нормальная жена не обязательно должна быть кроткой, молчаливой и безответной.Многое зависит от того, какой у неё муж, родственники и условия жизни в целом.Полезному для семьи мужчине, безусловно, надо подчиняться. Но как быть, если жена в

семье – единственный нормальный человек? И такое бывает…



Но в любом случае она должна со всей серьёзностью относится к роли матери и хозяйки. Она должна следить за здоровьем детей, воспитанием девочек. Наличием в доме запаса здоровой пищи и лекарств. Жена должна быть экономной и избегать любых расходов сверх необходимого.



Б) Воспитание детей

Нормальное воспитание детей

1. Основа воспитания – личный пример. Меньше слов – больше дела. Как можно меньше лицемерья. Нотации и нравоучения лучше заменять яркими, увлекательными и достоверными рассказами из жизни.

2. С ранних лет ребёнка нужно знакомить с жизненно важными занятиями и приучать к спорту. В подростковом возрасте профориентация должна становится более узкой в

зависимости от способностей и наклонностей ребёнка атак же статуса и связей родителей.

3. Ребёнка нужно ставить в условия, когда он сам должен принимать решения без каких-либо подсказок. А за неправильное решение строго взыскивать…

4. В ребёнке должны поощряться общительность, умение жить в коллективе, решать проблемы и задачи, кооперируясь с другими. Пусть это даже будет связано с определённым экстримом. Но тут главное не

переходить грань …

5. Всё это может работать, если родители умеют сдерживать себя и быть объективными.

Если родитель (для сына прежде всего– отец, для дочери – мать) понимает, что склонен к излишней доброте либо строгости к ребёнку, необъективен к нему – он должен найти другого, объективного воспитателя, и добровольно переложить на него часть своих функций. Таким человеком может, например, быть наставник в будущей профессии.



Любого ребёнка в возрасте от четырёх до шести лет нужно тщательно обследовать у психолога. И не у теоретика -доктринёра, а у добросовестного практика.



На основании результатов обследования можно делать более –менее реалистические выводы о стратегии воспитания ребёнка. Так же нужно учитывать социальные возможности семьи, то куда движется общества, какие возможности появляются, а какие

исчезают.



Есть дети, которых надо воспитывать в казармено-монастырском духе, а кого-то в духе хиппи. Но решать такой вопрос родители могут только на основании объективных фактов.Но изложенные выше принцип хорош, когда дети в семье похожи характером и склонностями друг на друга. А если водной семье дети совершенно разные?... Можно

например, попытаться сколотить из детей команду, где каждый член по-своему стремится к достижению единой цели. Но не всегда это возможно.

Воспитание детей всегда будет оставаться сферой непредсказуемого! Дети часто не

наследуют как достоинства, так и недостатки родителей. В наше время то, что было полезно в своё время для родителей, может оказаться вредным для детей. Придётся импровизировать, нередко полагаться на интуицию…



Мягкость и жесткость в воспитании детей.

Весьма успешные, работящие люди часто с теплотой вспоминают своих родителей. За то,

что они не докучали им своим воспитанием, уже в подростковом возрасте разрешали им

жить так, как им хочется. Что научило их радоваться жизни, быть самостоятельными,брать на себя ответственность. Уже в более чем зрелом возрасте людей продолжает

вдохновлять пример родителей, которые не мешали жить своим детям и сами вовсю радовались жизни. Особенно если радовались не в ущерб здоровью и благосостоянию.

Веселие, масса позитивных эмоций, испытанных в детстве, может потом помочь человеку



выжить в самых невыносимых условиях… Строгих же и угрюмых родителей дети часто так никогда и не прощают…

Значит ли это, что я призываю к либеральному воспитанию в семье?

Конечно же - нет!



Самое главное – учёт индивидуальных особенностей ребёнка и перспектив его реального места в обществе. Причём надо иметь в виду, что детям в течении XXI в., скорее всего, придётся жить в гораздо более суровых условиях, чем родителям.



Некоторым детям только жесткое воспитание, при всех его тягостных издержках, может

создать условия для достойно прожитой жизни. Иначе просто будет ещё хуже…

Ребёнок может вырасти чрезмерно изнеженным и / или буйным. (Вообще, цель воспитания –наименьшее зло, а не абстрактный идеальный человек). Если другим детям в семье такое воспитание, наоборот, не нужно, ребёнка можно, например, отдать в военное учебное заведение.

И мягкость, и жесткость сами по себе бесполезны для воспитания детей. Необходима интуиция, объективность в оценках вместе с пониманием личных особенностей ребёнка на фоне того, куда движется общество. Родители не должны быть слишком самоуверенны в своих оценках, например, они нередко не обладают объективностью в отношении своих детей. Они должны советоваться с опытными людьми, желательно средних лет, но не с

пожилыми. Пожилые люди часто не могут делать поправки на изменения, происходящие в обществе.