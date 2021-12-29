8 новостей недели. Выпуск #26

Редакция АПН приносит читателям свои извинения за опоздание с публикацией выпуска.



Представляю 26 выпуск авторской политинформации #8НовостейНедели



О чём расскажу сегодня:

1. Торжество бюрократии. Как в США похитили $100 миллиардов.

2. Земля Надежд. Китайские колонисты обживают метавселенную.

3. Материальная мотивация. Ферганский оздоровительный опыт.

4. Первое СМС-сообщение. Всё может стать историей.

5. Космические медузы. Подготовка к межпланетным перелётам.

6. Этика чипирования. Шведская реклама трансгуманизма.

7. Взрослые итоги. PornHub рассказал о предпочтениях пользователей.

8. Ёлочка курись! Дым цифровизации накрыл новогодние традиции.

1. Торжество бюрократии. Как в США похитили $100 миллиардов.



В США похитили $100 миллиардов (это не опечатка, именно миллиардов долларов) из американского фонда, созданного для помощи бизнесу и населению во время пандемии коронавируса. Секретная службы США оценила объем похищенных средств в 3% от фонда объёмом $3,4 триллиона. Часть украденных денег должны была поддержать безработных, но мошенникам досталось почти $87 миллиардов. Теперь на деньги налогоплательщиков проводятся более 900 уголовных расследований, а $1,2 миллиарда правительственного пакета помощи заморожено.



Ранее налоговая служба США по ошибке разослала чеки по $1’500 японским пенсионерам. Из-за чего в банках Японии образовалось столпотворение клиентов, пытающихся обналичить неожиданные подарки. Рассылка проводилась в рамках помощи экономике США стоимостью $2 миллиарда. Однако по ошибке в списки попали японцы, которые раньше работали в Америке. Теперь деньги требуют вернуть назад, на что снова тратятся государственные средства.



Выводов не будет, потому что в любой стране бюджет разворовывают бюрократы, а расплачиваются за это мелкие мошенники, которых легко поймать и наказать, скрыв глобальных аферистов на миллиарды долларов.



2. Земля Надежд. Китайские колонисты обживают метавселенную.



Пока скептики сомневаются в прогнозах Цукерберга и Гейтса о переводе в течение 2–3 лет большинства встреч и конференций в Метавселенные, прагматичный Китай отправляет 100’000 колонистов в Землю Надежд.



27 декабря китайский поисковый гигант Baidu запускает процесс колонизации первой Метавселенной Xirang (Земля Надежд). Это гигантская VR лента Мёбиуса, созданная на VR-платформе Baidu, внутри которой до 100 тыс. аватаров участников конференции Baidu AI Developer Conference на 3 дня погрузятся в виртуальное.



Земля Надежд подарит участникам конференции иммерсивные впечатления с китайской спецификой, чтобы аватары смогли:

• посещать выставочные стенды, участвовать в панельных дискуссиях;

• танцевать и веселиться на дискотеках и концертах;

• путешествовать по древним монастырям;

• делать покупки и знакомиться;

• уединяться для размышлений.

Пользователи смогут переноситься в Землю Надежд с различных устройств (компьютеров, и смартфонов), подключать своего аватара к глобальному голосовому чату и напрямую общаться с аватарами других людей на планете Земля Надежд.



3. Материальная мотивация. Ферганский оздоровительный опыт.



В преддверии новогодних застолий приходят оздоровительные новости из Узбекистана. Власти Ферганской области инициировали эксперимент по популяризации здорового образа жизни и правильному питанию среди чиновников. По данным СМИ, решившие снизить вес будут получать 500 тысяч сумов (3'400 рублей) за каждый потерянный килограмм живого веса.



Глава региона Хайрулло Бозоров предложил применять опыт Ферганы по всей стране. Ведь если чиновник похудеет на килограмм, он получит 500 тысяч сумов, а на 5 килограммов, получит 2,5 миллиона сумов.



Глава предложил всем жителям области зарегистрироваться на программу в местных поликлиниках. Инициатива вызвала многочисленные обсуждения в местном сообществе и блогосфере, хотя глава не озвучил источник финансирования инициативы. Предположу, что поправившиеся оплатят здоровый образ жизни худеющим.



К опыту внимательно присматриваются соседние области и страны, потому что чиновников много, а худых чиновников не хватает везде.



4. Первое СМС-сообщение. Всё может стать историей.



Британский телекоммуникационный оператор Vodafone продал на торгах за $121’000 первое в истории СМС-сообщение. Оно было отправлено 3 декабря 1992 года программистом Нилом Папуортом, вошедшим в команду разработчиков технологии, тогдашнему директору Vodafone Ричарду Джарвису. В сообщении было поздравление: «Счастливого Рождества!»



Для аукциона был выпущен NFT-токен в единственном экземпляре. Однако во Франции запрещена продажа невзаимозаменяемых токенов, поэтому на аукционе формально разыграли инсталляцию из акрила с экраном, на котором отображалась точная копия оригинального протокола связи, а также телефон директора Vodafone в момент, когда на него пришло то самое сообщение. А уже в качестве дополнения к инсталляции победитель торгов получит сертификат с адресом смарт-контракта, который закрепляет за ним право владения репликой первого в истории СМС-сообщения.



А вы помните, что написали в своём первом сообщении?



5. Космические медузы. Подготовка к межпланетным перелётам.



В 1991 году исследователи NASA поместили в контейнеры с морской водой 2'500 медуз и отправили в космос. В результате размножения медуз стало более 60'000. Космические медузы очень походили на земных, отличаясь только двигательными способностями.



Это был важный эксперимент ради полётов в дальний космос. Ведь люди похожи на медуз тем, что ориентируемся с помощью с гравитации. Для ощущения силы тяжести и ускорения используя отолиты – кристаллы кальция во внутреннем ухе, которые двигают сверхчувствительные волосковые клетки, тем самым сообщая нашему мозгу, в какую сторону тянет гравитация. У медуз все работает схожим образом.

Медуз отправили в космос, чтобы проверить, как повлияет микрогравитации на развитие животных, рождённых в космосе и посмотреть на формирование чувства гравитации. В итоге у медуз, родившихся в невесомости, функция развилась хуже, да и двигались они по возвращении на Землю иначе, чем медузы-земляне. Хотя внешне космо-медузы никак не отличались от обычных.



Так медузы помогли доказать, что людям модификации «планета Земля» без гравитации не обойтись.



6. Этика чипирования. Шведская реклама трансгуманизма.



В Швеции старательно популяризируют микрочипы, подтверждающие, что обладатель сделал прививку от коронавируса. Такой чип вживляется прямо под кожу и для организма человека он безвреден. С помощью импланта можно, например оплачивать кофе, сделав всего лишь джедайский взмах рукой или использовать в качестве пропуска на работу в трудовой лагерь. Однако некоторые специалисты обеспокоены, что из-за чипов конфиденциальная информация об индивидууме окажется доступна хакерам.



На сегодня в Швеции уже шесть тысяч человек вживили себе под кожу микрочип, разработанный компанией Epicenter. Чип размером не больше рисового зернышка вводится под кожу с помощью шприца. Процедура длится несколько секунд, почти безболезненна и, по словам разработчиков, безопасна. Мнение чипированных не приводятся, напоминая остальным, что имплант может быть извлечён.



Маркировка человека электронными метками проводится уже десятки лет. Пионерами были военные, помечавшие солдат ради визуализации управления и простоты идентификации останков. Но лично меня беспокоит вопрос этики таких экспериментов.



7. Взрослые итоги. PornHub рассказал о предпочтениях пользователей.



Мировой лидер творческой мотивации PornHub в восьмой раз определил пользовательские предпочтения года. В 2020 посетители чаще всего искали видео по запросу «хентай», а в прошлом году – по запросу «карантин». Также пользователям хотелось посмотреть на «романтику» и «групповой секс», а любителям ЗОЖ (или наоборот) были интересны фильмы для взрослых с фитнес-тематикой: «фитнес» на четвертом месте. Забавно, что хентай лидирует в запросах людей из фантастической страны «Ёжика в тумане».



Чаще всего Pornhub смотрели со смартфона в левой руке, по этому показателю Россия с 88% обогнала даже США, где всего 85%, приблизившись к Мексике и Италии. А 10% российской аудитории смотрит Pornhub со стационарных (неужели офисных) компьютеров и всего 2% используют планшет. Исходя из данных Pornhub, свои предпочтения люди доверяют браузеру Google Chrome, как в мобильной, так и стационарной версиях.



Подробный отчёт и адаптированный перевод по ссылке в первом комментарии под номером семь).



8. Ёлочка курись! Дым цифровизации накрыл новогодние традиции.



Проект из Нидерландов предлагает купить цифровую елку NFTrees. Средства от покупки направят на восстановление лесных экосистем перед пожарами. Чтобы снизить число елочного мусора, проект предлагает провести новогодние праздники экологично, купив елку в виде NFT-токена. Проект создал 2’700 уникальных цифровых рождественских елок, которые можно использовать в качестве праздничного дерева повторно из года в год.

С каждого проданного NFTreess 50% будет передано организации Restore Earth, которая помогает восстановить лес. Цена диджитал-ёлки примерно равна настоящей, около $32, оплатить которые можно криптовалютой Solana.

Создатели упредили все вопросы и рассказали, насколько экологична покупка виртуальных елок. Одна транзакция криптовалюты Solana, за которую можно купить елку, потребляет 1837 Джоулей энергии, по сравнению с двумя запросами Google, потребляющими 2160 Джоулей. В общей сложности вся Solana использует примерно 3 186 000 кВтч в год. Это эквивалентно потреблению электроэнергии 986 американских домохозяйств, рассказал голландский проект.



Это конечно современно, но для меня важна живая атмосфера праздника. А то так и до цифрового оливье недалеко.