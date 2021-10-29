Песков считает, что новые вызовы неминуемо приводят к поражению граждан в правах
- 29.10.2021, 19:59,
- Новости
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Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин написал статью
, в которой выразил лёгкое опасение, что ковидорегуляции могут слишком далеко зайти:
Опасность произвольного вторжения законодателя в сферу конституционных прав человека резко возрастает в условиях усиления террористической активности, социально-экономических, экологических кризисов и пандемий. В подобных ситуациях у органов государственной власти возникает большой соблазн пойти по пути ограничения прав граждан в целях защиты прав и законных интересов других лиц, основ конституционного строя, обеспечения безопасности государства и т. д.
Однако жизнь показывает, что этот более легкий путь далеко не всегда бывает верным. Во всяком случае, если и двигаться по нему, то не очень далеко и очень осторожно.
Безусловно, те вызовы, с которыми мы сталкиваемся, и такие беспрецедентные, как пандемия коронавируса, конечно же, так или иначе, де-факто приводят к поражению граждан в некоторых свободах, неминуемо, потому что речь идет об угрозе жизни.