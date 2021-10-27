Георгиевский собор XIII века продолжает разрушаться

Один из самых красивых древнерусских храмов домонгольского времени -- Георгиевский собор в Юрьеве-Польском (построен в 1230-1234 годах) -- продолжает разрушаться. Общественники сетуют на то, что много лет не принимаются меры, необходимые для сохранения Собора.

25 октября сего года в Юрьев-Польском историко-архитектурном и художественном музее состоялась конференция по вопросам необходимых мероприятий (можно посмотреть здесь ). Обсуждение было довольно жёстким. Чиновники ссылаются на скованность требованиями Закона № 44-ФЗ. Общественники указывают на то, что предлагаемые чиновниками меры не устраняют причину разрушения собора. Я не специалист, но, насколько я понял, причина в том, что возле собора и под ним скапливается вода. Нужны гидрологические исследования и обеспечение стока вод с места, на котором стоит храм.

Святослав Первов, работающий с архивом академика Б.А. Рыбакова, предложил искать частное финансирование. Думаю, это дельное предложение. Но чтобы выходить на частных жертвователей, нужно какое-то консолидированное мнение экспертов-общественников на тему того, какие исследования и последующие работы необходимы и сколько они могут стоить.

Информация о проблеме должна быть доведена до широкой общественности и потенциальных жертвователей.











