 

Полицейские начали рейд в Новой Москве из-за разгула мигрантов

 

Полицейские начали проводить рейды в новомосковском поселении Сосенское: они ищут и забирают нелегальных мигрантов, останавливают машины с водителями соответствующей внешности, проверяют документы у пешеходов на улице. Облава началась после того, как местные жители начали создавать группы самообороны против нападающих на них приезжих.

Проблема с мигрантами началась после строительства ЖК «Испанские кварталы» и усилилась примерно полтора года назад.

«Полиция отсутствует, а значит, можно делать что угодно. Иногда приезжает днем Росгвардия, и то, только в деревню Николо-Хованское. На территории всех ЖК полиция отсутствует. А после того, как решили перенести миграционный центр и пустили автобусы, мигрантов появилось очень много. Даже не знаем, во сколько раз. Они везде. Кругом мусор и беспорядок. В вечерние часы выходить на улицу просто страшно. Детей выпускаем гулять только около дома. Участились случаи воровства велосипедов, самокатов и прочего с лестничных площадок. Кстати, никаких групп самообороны у нас на самом деле нет, есть только группа мужчин разных национальностей, которые по возможности встречают женщин от метро и автобусов. Сейчас уже есть задержанные за нарушение миграционного порядка. В остальном мигранты попрятались. На данный момент в метро на станции Прокшино мигранты практически отсутствуют, так же как и на территории всех ЖК», — рассказал "Ленте" местный житель.


Были случаи и прямых столкновений с мигрантами, которые нападали на женщин, мужчин и девушек. 

«Мигранты ведут себя отвратительно, просто как свиньи. Весь район в их плевках, сидят на лавочках с ногами, плюются семечками, ходят толпами, рассматривают девушек. Мы писали очень много обращений властям, но проблема так и не решалась. Надоел этот беспредел. Мы много раз вызывали полицию, но она просто не приезжает. У нас есть участковый пункт, но там всегда закрыто», — рассказала жительница Сосенского. «Мне вообще не очень понятно, за что мы платим охране нашего ЖК, — отметила Светлана. — Только недавно у нас украли велосипед, у соседей все то же самое: просто берут, перекусывают замки и увозят. На камерах — лица явно нерусской национальности. Соседи видели, как ночью у "Фуд Сити" они их продают, некоторые даже думали идти разбираться. Да и не только в этом дело. Вообще противно очень жить в таком районе, с детьми невозможно гулять — там везде на площадках дети этих мигрантов, которых не учат никаким правилам поведения».

 

Между тем, правительство России почти в два раза увеличило прогноз по коэффициенту миграционного прироста в 2021 году — с 14,3 до 27,3. Число иностранцев в России может увеличиться на 398 тысяч человек; это рекордный показатель за последние 25 лет. 

 

 



 


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