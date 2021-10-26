Попова призвала "здорово осложнить жизнь" гражданам России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала , что в России необходимо увеличить штрафы за нарушение ковидных ограничений, чтобы они «здорово осложняли жизнь», и вот тогда-то удастся справиться с нарушениями.

Между тем, согласно неожиданному исследованию ВШЭ , россияне и так уже имеют совершенно неадекватное представление о ковидной смертности: "В среднем респонденты считали, что от COVID-19 гибнут примерно 35% заразившихся, что в десятки раз выше реальных показателей".

По мнению исследователей ВШЭ, с одной стороны, это даже хорошо, ведь так люди будут лучше повиноваться ограничительным мерам. Но с другой стороны, завышенные представления об опасности могут привести к представлению, что власти не справляются с ситуацией.