 

Попова призвала "здорово осложнить жизнь" гражданам России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что в России необходимо увеличить штрафы за нарушение ковидных ограничений, чтобы они «здорово осложняли жизнь», и вот тогда-то удастся справиться с нарушениями.
 
Между тем, согласно неожиданному исследованию ВШЭ, россияне и так уже имеют совершенно неадекватное представление о ковидной смертности: "В среднем респонденты считали, что от COVID-19 гибнут примерно 35% заразившихся, что в десятки раз выше реальных показателей".
По мнению исследователей ВШЭ, с одной стороны, это даже хорошо, ведь так люди будут лучше повиноваться ограничительным мерам. Но с другой стороны, завышенные представления об опасности могут привести к представлению, что власти не справляются с ситуацией. 
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APN.ru