Минтранс хочет повысить тарифы на платных трассах на 40-70%, "как в Европе"

Минтранс РФ хочет поднять размер платы за проезд автомобилей по платным федеральным автотрассам и искусственным сооружениям на 40-70% для улучшения окупаемости дорожных проектов госкомпании "Автодор":

"[сейчас] максимальный размер платы установлен на уровне 3 руб. за 1 км платного участка для первой тарифной группы в ценах 2015 года, что составляет 3,65 руб. за 1 км в ценах 2021 года. Таким образом, необходимый уровень максимального размера платы составляет - 3,65 х 35,5% = 5 руб. за 1 км в ценах 2021 года", - пишет Минтранс, сообщая, что, по его подсчётам, средний тариф за проезд по платным автодорогам в Европе при сопоставлении с уровнем покупательской способности в РФ сейчас составляет 3,59 руб./км.





Таким образом, максимальный размер платы за проезд по реконструированным и обустроенным "Автодором" федеральным дорогам предлагается поднять с 3 руб./км до 5 руб./км, по искусственным сооружениям (мосты, путепроводы) - с 21 руб./км до 29 руб./км. Для грузовиков и автобусов плату предлагается повысить аналогично: на дорогах - с 9,5 руб./км до 16,25 руб./км, на мостах - с 66,5 руб./км до 91,5 руб./км.

Повышенные максимальные размеры платы Минтранс хочет закрепить и за проезд по новым, построенным "Автодором", участкам автодорог: для легкового автомобиля - в размере 8 руб./км, для тяжёлых трехосных грузовиков и автобусов - 25 руб./км. Все эти повышения министерство обосновывает "значительными характерными для вновь создаваемых объектов дополнительными затратами, в том числе на выкуп земельных участков, переустройство инженерных коммуникаций".

В 2020 году Счётная палата указывала, что платные дороги в РФ оказались убыточными и для автовладельцев, и для государства. Например, строительство трассы М11 (Москва -- Петербург) первоначально оценивалось в 350 млрд рублей, а обошлось в 520 млрд, из которых 370 млрд -- бюджетные средства. К онцессионер, управляющий дорогой (ООО "Северо-Западная концессионная компания") находится под контролем бизнесмена Аркадия Ротенберга.

"Дело в том, что по концессионному договору государство обязано компенсировать концессионеру недополученный доход. Например, вследствие различных бюрократических проволочек. Проволочки организует представитель государства в концессии — "Автодор", а коммерческий партнёр вполне официально получает миллиарды из бюджета в качестве компенсации".



За одну только сумму компенсации "за неполученный доход" (5,6 млрд рублей) можно было дважды бесплатную трассу Москва — Петербург, пишет Life.



