 

В Эстонии суд признал тест на антитела достаточным для статуса переболевшего ковидом

Таллинский административный суд принял решение, что статус переболевшего ковидом может быть предоставлен на основании справки о наличии антител в крови. Кроме того, решено, что ограничение срока действия сертификата переболевшего ковидом шестью месяцами необоснованно. 

"Данные, предоставленные Департаментом здравоохранения, убедительно свидетельствуют о том, что вероятность того, что переболевший ковидом человек вновь заболеет, в том числе тяжело и будет нуждаться в госпитализации, значительно меньше, чем у вакцинированного человека”, -- говорится в решении суда.

 

В Эстонии неоднократно проходили акции протеста против разделения общества по факту наличия паспорта вакцинации и массовой прививочной кампании. В частности, в эту субботу в массовом митинге приняли участие депутаты Рийгикогу (парламента) от ультраправой Консервативной народной партии, а также члены военизированной организации "Солдаты Одина".

 

 


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